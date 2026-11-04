Sol López de Tejada es la nueva managing director de OMD Colombia

La ejecutiva regresa a Omnicom, grupo en el que trabajó casi dos décadas, después de liderar Zenith y Leo en el país dentro de Publicis Groupe.

Sol López de Tejada llega a la dirección general de OMD Colombia, la agencia de medios de Omnicom Media. Viene de Publicis Groupe, donde dirigió Leo Colombia entre marzo de 2025 y julio de 2026 y, antes, Zenith Colombia durante casi tres años.

“¡De vuelta a casa!”, escribió López de Tejada en LinkedIn al anunciar el nombramiento. La frase alude a los 19 años que pasó en TBWA, otra de las redes de Omnicom. “Vuelvo a Omnicom, donde pasé gran parte de mi carrera profesional, donde crecí, aprendí y compartí tantos buenos momentos”, agregó en su publicación, en la que también agradeció a Publicis por abrirle las puertas al mundo de los medios.

Su carrera en TBWA empezó en 2001 en Santa Cruz, Bolivia, como directora de cuentas de Beiersdorf, Total y Tigo. En 2004 se trasladó a Bogotá como group brand director para las marcas de Beiersdorf (Nivea, Eucerin y Hansaplast, entre otras) y luego, como brand general manager, manejó la relación con anunciantes como BBVA, Adidas, Unicef, Nissan, Visa, Hyundai y la Universidad de los Andes. Entre 2014 y 2020 fue business director de TBWA\Media Arts Lab en Colombia, unidad con la que Apple arrancó su operación publicitaria en el mercado.

En paralelo ocupó la vicepresidencia de servicio al cliente y operaciones de TBWA Colombia, cargo desde el que creó el Innovation Lab de la agencia y el programa de formación Break, respaldado por la Universidad de los Andes.

Tras su salida de TBWA en 2020, dirigió durante año y medio las operaciones en Colombia de JULIUS Connected 2 Grow, firma que acompaña a marcas estadounidenses en su crecimiento en comercio electrónico a través de Amazon, Mercado Libre y Shopify. En 2022 entró a Publicis Groupe como managing director de Zenith Colombia, con responsabilidad sobre el crecimiento de ingresos, la expansión de clientes y la planeación estratégica de la agencia. En 2025 pasó a Leo Colombia, donde asumió el P&L completo de la operación y el rol de patrocinadora ejecutiva regional de Haleon y Purina, con equipos que integraban medios, producción, creatividad y operaciones.

Con este nombramiento, OMD Colombia suma una líder que conoce los dos lados de la industria: la gestión de marcas desde la agencia creativa y la dirección de agencias de medios. Esa combinación pesa en un momento en el que los anunciantes piden equipos integrados y los grupos buscan que medios y creatividad trabajen con un mismo objetivo de negocio.