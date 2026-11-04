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P&M abre su preventa 2027 con descuentos de hasta 50% en revista y digital

Preventa P&M 2027

P&M abre su preventa 2027 con descuentos de hasta 50% en revista y digital

Las marcas que quieran estar en la revista, los canales digitales y los eventos del medio insignia de la publicidad, el mercadeo y las comunicaciones en Colombia durante el próximo año pueden separar su participación hasta el 4 de diciembre.

 

Juanita Rico
 noviembre 4, 2026

Desde hace 47 años, P&M acompaña con periodismo especializado a la industria de la publicidad, el mercadeo y las comunicaciones en Colombia. Su equipo planea, investiga y verifica cada artículo que publica, y aplica el mismo rigor en los eventos virtuales y presenciales, en las redes sociales y en el portal revistapym.com.co.

Con esa trayectoria como base, la revista abrió el 12 de octubre la Preventa P&M 2027, bajo el lema "Dale dirección a tu próximo año". La convocatoria invita a anunciantes, agencias y empresas del sector a planear desde ahora su presencia en los momentos clave de la industria en 2027.

Qué incluye la oferta

La preventa reúne los productos de P&M en tres frentes:

  • Revista: la edición impresa, que circula seis veces al año.
  • Digital: el portal, las redes sociales y los webinars.
  • Eventos: encuentros como GEMA y Marketing Conference Latam, además de los espacios de actualización profesional ligados a estudios como el CMO Tracker, Dircom to Watch y Media Today.

Los descuentos varían según el monto de inversión y se calculan sobre las tarifas de 2026:

  • Hasta 50% en revista y digital.
  • Hasta 20% en eventos.

Branded content con criterio periodístico

La oferta incluye contenidos de marca, que el equipo de P&M produce con los mismos estándares de su trabajo editorial. Como periodistas, quienes los escriben conocen a las audiencias de la revista y saben qué historias les interesan y cómo contarlas. Esa cercanía explica la confianza de los lectores, que esperan que cada contenido de P&M valga su tiempo, y le da a la marca un lugar en la conversación de la industria.

La preventa cierra el 4 de diciembre de 2026. Las empresas interesadas pueden agendar una asesoría con Liz Cervera, directora comercial y de mercadeo de P&M, para revisar sus objetivos y armar su plan de 2027:

  • Celular: 316 268 5063
  • Correo: lcervera@revistapym.com.co
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