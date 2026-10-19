Nissan Colombia nombra a Ricardo Toro gerente de Marca y a Mauricio Salazar gerente Comercial

Ricardo Toro asumirá la Gerencia de Marca y Mauricio Salazar la Gerencia Comercial de Nissan Colombia. Carlos Felipe Caicedo continuará al frente de Grupo Vardí.

Nissan Colombia anunció cambios en su estructura directiva con el nombramiento de Ricardo Toro como gerente de Marca y Mauricio Salazar como gerente Comercial. Los movimientos se dan bajo el liderazgo de Carlos Felipe Caicedo, quien continuará como gerente general de Grupo Vardí.

Toro llega a la Gerencia de Marca después de más de una década de trayectoria en Dinissan, mientras que Salazar asume la dirección comercial con más de 20 años de experiencia en los sectores automotor y de movilidad.

Ricardo Toro asume la Gerencia de Marca

Ricardo Toro ingresó a Dinissan en 2013 y desde entonces ha desempeñado funciones en el área comercial, con participación en el desarrollo del negocio de Nissan en Colombia. Antes de su llegada, trabajó en Newell Brands y Fiberglass Colombia, del grupo Saint-Gobain, en áreas relacionadas con dirección comercial, ventas y desarrollo de mercados.

Desde su nuevo cargo, estará al frente de la operación de la marca en el país, con responsabilidades relacionadas con el desarrollo del negocio y el trabajo con la red comercial.

“Después de varios años de trayectoria en Dinissan, asumir esta responsabilidad tiene un significado especial. Conocemos las fortalezas de nuestra organización, pero también entendemos que el mercado está cambiando y que debemos evolucionar con él”, afirmó Toro.

Mauricio Salazar liderará la gestión comercial

Mauricio Salazar asumirá la Gerencia Comercial de Nissan Colombia y reportará a Ricardo Toro. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector automotor y de movilidad, con trayectoria en empresas como Autogermana, Inchcape y Hero Moto Corp.

Su experiencia incluye dirección de equipos, estrategia comercial y desarrollo de negocios. También cuenta con formación en MIT Sloan School of Management.

Entre sus responsabilidades estará la gestión de la red de ventas y el desarrollo de la estrategia comercial de Nissan en Colombia.

“La industria automotriz está viviendo uno de sus momentos de mayor transformación. Hoy las marcas compiten no solamente por producto, sino por la experiencia completa que ofrecen a sus clientes”, señaló Salazar.

Carlos Felipe Caicedo continúa al frente de Grupo Vardí

Los nombramientos se producen bajo la dirección de Carlos Felipe Caicedo, quien continuará como gerente general de Grupo Vardí. Caicedo completa 15 años en la organización y 11 años desde su llegada a la Gerencia General de Dinissan.

Con esta estructura, Ricardo Toro estará al frente de la Gerencia de Marca Nissan Colombia, mientras Mauricio Salazar liderará el área comercial. La dirección general del Grupo Vardí seguirá a cargo de Caicedo.

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