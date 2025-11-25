martes, noviembre 25, 2025

INICIO

MARCAS SOSTENIBLES

“El camino de la leche”, la nueva campaña que destaca el valor del envase de Tetra Pak en la industria láctea

sostenibilidad

“El camino de la leche”, la nueva campaña que destaca el valor del envase de Tetra Pak en la industria láctea

on el propósito de visibilizar las ventajas y beneficios que tiene la leche envasada en Tetra Pak, la compañía en Colombia presenta su nueva campaña “El camino de la leche”, junto a A-TRAIN, agencia argentina con oficinas en el país. Esta poderosa iniciativa también busca revalorizar todo el recorrido de este alimento esencial, desde el campo hasta el consumidor final.

Redacción P&M
Redacción P&M
 noviembre 25, 2025

Bajo el slogan “Largo camino, larga vida”, la campaña refuerza el mensaje de que el envase de Tetra Pak, que cuenta con seis capas protectoras, cuida lo bueno de la leche al preservarla de factores externos como el aire, la luz y los microorganismos, que pueden dañarla. De este modo, prolonga su vida útil y conserva su valor nutricional, evitando el desperdicio.

La pieza central de la campaña es un video producido por A-TRAIN FILMS con inteligencia artificial, que recrea el recorrido de la leche desde su origen hasta el consumo en los hogares colombianos. La creatividad pone en primer plano a Tetra Pak como el refugio más seguro y sustentable para mantener las propiedades de la leche por más tiempo, garantizando que todo lo bueno llegue intacto al consumidor.

Santiago Luna, CEO de A-TRAIN Colombia, señala al respecto que “en Tetra Pak la innovación es un eje central, por eso, para desarrollar la campaña decidimos innovar e ir por el camino más eficiente, en línea con los valores de la marca. Esta producción es un ejemplo más de que las herramientas con IA llegaron para potenciar el talento humano y agilizar procesos”.

El lanzamiento incluye un plan integral de comunicación con fuerte presencia en medios off y on, con el objetivo de reconectar a las familias colombianas con el valor nutricional de la leche, al mismo tiempo que se posiciona a Tetra Pak como un aliado clave para la industria láctea, en toda la cadena de valor.

“Con esta campaña -afirma Claudia Rocha, directora de Comunicaciones de Tetra Pak para Latam-, queremos mostrar que detrás de cada envase de leche hay un largo recorrido de cuidado y dedicación, y que gracias a la tecnología de Tetra Pak ese esfuerzo se preserva, evitando el desperdicio”.

Con “El camino de la leche”, Tetra Pak reafirma su compromiso de proteger lo bueno y aportar soluciones sustentables que cuiden tanto el valor de los alimentos como el del consumidor.

También le puede interesar: Burger King y KOAJ lanzan "Lo hicimos real" una colección que celebra la autenticidad

TAGS
Tetra Pak

LO MÁS LEÍDO

01
Agencias Independientes

Agencias independientes en Colombia: el especial de P&M

Juanita Rico
julio 21, 2025
02
Campañas

Juan Valdez lanza su primera campaña global: una experiencia sensorial para volver al origen

Alejandra Betancourt
octubre 20, 2025
03
Festival Cordillera 2025

10 puntos clave para diseñar una presencia de marca sostenible en festivales

Juanita Rico
septiembre 11, 2025
04
Lanzamientos

¿Cine o publicidad?, así es el nuevo cortometraje que conmueve al país

Redacción P&M
octubre 27, 2025
05
Festival Cordillera 2025

Serú Girán en el Cordillera: el regreso de una banda que moldeó la cultura del rock latino

Juanita Rico
septiembre 16, 2025

ÚLTIMA PUBLICACIÓN

Edición 500: Mapa del 2030

5 de noviembre 2025

MÁS DE Marcas Sostenibles
VER TODO

OTRAS SECCIONES

Comunicación

Digital

Mercadeo

Gente