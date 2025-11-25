“El camino de la leche”, la nueva campaña que destaca el valor del envase de Tetra Pak en la industria láctea

on el propósito de visibilizar las ventajas y beneficios que tiene la leche envasada en Tetra Pak, la compañía en Colombia presenta su nueva campaña “El camino de la leche”, junto a A-TRAIN, agencia argentina con oficinas en el país. Esta poderosa iniciativa también busca revalorizar todo el recorrido de este alimento esencial, desde el campo hasta el consumidor final.

Bajo el slogan “Largo camino, larga vida”, la campaña refuerza el mensaje de que el envase de Tetra Pak, que cuenta con seis capas protectoras, cuida lo bueno de la leche al preservarla de factores externos como el aire, la luz y los microorganismos, que pueden dañarla. De este modo, prolonga su vida útil y conserva su valor nutricional, evitando el desperdicio.

La pieza central de la campaña es un video producido por A-TRAIN FILMS con inteligencia artificial, que recrea el recorrido de la leche desde su origen hasta el consumo en los hogares colombianos. La creatividad pone en primer plano a Tetra Pak como el refugio más seguro y sustentable para mantener las propiedades de la leche por más tiempo, garantizando que todo lo bueno llegue intacto al consumidor.

Santiago Luna, CEO de A-TRAIN Colombia, señala al respecto que “en Tetra Pak la innovación es un eje central, por eso, para desarrollar la campaña decidimos innovar e ir por el camino más eficiente, en línea con los valores de la marca. Esta producción es un ejemplo más de que las herramientas con IA llegaron para potenciar el talento humano y agilizar procesos”.

El lanzamiento incluye un plan integral de comunicación con fuerte presencia en medios off y on, con el objetivo de reconectar a las familias colombianas con el valor nutricional de la leche, al mismo tiempo que se posiciona a Tetra Pak como un aliado clave para la industria láctea, en toda la cadena de valor.

“Con esta campaña -afirma Claudia Rocha, directora de Comunicaciones de Tetra Pak para Latam-, queremos mostrar que detrás de cada envase de leche hay un largo recorrido de cuidado y dedicación, y que gracias a la tecnología de Tetra Pak ese esfuerzo se preserva, evitando el desperdicio”.

Con “El camino de la leche”, Tetra Pak reafirma su compromiso de proteger lo bueno y aportar soluciones sustentables que cuiden tanto el valor de los alimentos como el del consumidor.

