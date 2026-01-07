Danilo Boer asume los roles de global creative lead & partner y president of the global creative council de McCann

La designación de Danilo Boer se produce en medio de la reconfiguración del tablero creativo tras la compra de IPG por Omnicom.

Danilo Boer cuenta con una trayectoria de más de dos décadas en la industria creativa global, con experiencia en algunas de las redes publicitarias más influyentes del mundo. Actualmente se desempeña como global creative lead & partner y presidente del global creative council en McCann, rol que asumió en diciembre de 2025, tras ejercer como Global Creative Partner en FCB Global entre 2021 y 2026.

La llegada de Danilo Boer ocurre en un escenario de reacomodo mayor tras la adquisición de IPG por parte de Omnicom, una operación que obligó a redefinir el mapa de las redes creativas de ambos holdings. El nuevo tablero dejó fuera a tres fichas históricas —DDB, FCB y MullenLowe— mientras que McCann quedó como la única red creativa global de IPG que permanece activa dentro de la nueva estructura.

En ese contexto, Danilo Boer no se ubica en el plano operativo local ni regional, sino en el nivel global de definición creativa del grupo. Su rol como Global Creative Lead & Partner y presidente del Global Creative Council en McCann lo posiciona por encima de los liderazgos país y región, como una figura encargada de marcar lineamientos creativos, estándares y una visión transversal para la red, incluyendo mercados como Colombia y Latinoamérica.

Su influencia es estructural: acompaña la consolidación del nuevo holding desde la creatividad, alineando a McCann —y, por extensión, al triángulo creativo conformado por BBDO, McCann y TBWA— bajo una visión común para competir a escala global en 2026.

Previamente Boer fue chief creative officer de Ogilvy New York y ocupó durante más de cinco años el cargo de executive creative director en BBDO Worldwide, donde también lideró áreas de arte y diseño. Su carrera inició en AlmapBBDO como Art Director y se consolidó a través de un recorrido progresivo por BBDO, pasando por cargos como senior art director, creative director y VP senior creative director, principalmente en Nueva York, construyendo un perfil con alcance regional y responsabilidad creativa a escala global.

En su cuenta de LinkedIn, Boer comenta acerca de su nombramiento: “Me siento sinceramente agradecido por la confianza que me inspiran las personas y la ambición de toda la red McCann.

Entusiasmado por trabajar con equipos de todo el mundo y ayudar a crear el trabajo más fuerte e impactante posible. Inspirado en la filosofía atemporal de McCann: Truth Well Told. No hay nada mejor que eso”.

