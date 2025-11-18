Llega la navidad a Nespresso

La nueva colección para la temporada navideña de Nespresso incluye nuevas variedades de café, recetas únicas y accesorios de edición limitada que transportan al consumidor a un atelier de fantasías para celebrar el arte detrás de cada taza.

En esta temporada, Nespresso celebra los rituales y momentos que dan paso a los encuentros llenos de alegría, donde el café ocupa un papel esencial. La nueva colección presenta variedades de café de edición limitada y una selección de accesorios.

Inspirada en la artesanía y la emoción, la campaña cobra vida a través del Atelier de Fantasías, un taller navideño lleno de creatividad, color y detalles especiales que capturan el espíritu de la temporada. En este universo presenciamos el ensamblaje de los regalos de Nespresso —desde máquinas hasta accesorios y cafés— que se integran en cada estación del atelier. Cada etapa refleja los momentos más representativos de los preparativos navideños: la cuenta regresiva, las compras de temporada, la búsqueda del obsequio perfecto, envolverlo con cariño y preparar recetas deliciosas para compartir.

Cafés de edición limitada: sabores que despiertan los sentidos

La colección de temporada de Nespresso presenta tres nuevas variedades con perfiles singulares que invitan a disfrutar la magia del café en cada taza:

Festive Espresso (Original) y Festive Double Espresso (Vertuo): Notas dulces de almendra con matices florales de jamaica, frutos rojos y caramelo.

Sweet Almond & Hibiscus Flavoured: Notas amaderadas de cereales, frutas maduras y caramelo.

Cinnamon & Candied Tamarind Flavoured: Un café con sabor a canela y especias, con notas de tamarindo y frutos secos.

El complemento perfecto para los amantes del café

La colección incluye Calendarios de Adviento, diseñados para descubrir nuevos cafés y redescubrir favoritos, disponibles para Original y Vertuo. Cada calendario presenta un diseño exclusivo de la artista keniana Thandiwe Muriu, inspirado en la flor del café, y promete llenar de alegría cada día con una sorpresa especial.

También llegan las nuevas copas Barista Mixologist Glass, ideales para ser el anfitrión de esta temporada y experimentar con nuevas recetas. Finalmente, Nespresso presenta su clásica Festive Mug, con un delicado grabado inspirado en el motivo floral de Muriu.

Recetas festivas: magia en cada taza

Para elevar aún más la experiencia, Nespresso propone recetas exclusivas como el Cinnamon Cloud Latte, que realza el sabor del café de canela y tamarindo, y el Golden Hibiscus Latte, una explosión de almendra dulce y flor de jamaica. Además, el Mocktail Minted Coffee Mule ofrece una versión refrescante del clásico mule, combinando café, limón, miel y hierbabuena, con la opción de añadir vodka para celebraciones especiales.

Además la marca propone que regalar una máquina Nespresso es ofrecer momentos memorables. Desde la sofisticada Vertuo Creatista, reconocida por su versatilidad, hasta la Essenza Mini, apreciada por su diseño compacto, cada modelo permite que los amantes del café disfruten plenamente de su pasión. Con una amplia variedad de diseños para todos los gustos, perfecto para la temporada.

El Calendario de Adviento está disponible en Boutiques desde el 1 de noviembre, mientras que el resto de la colección estará disponible a partir del 18 de noviembre en la página web y boutiques Nespresso, por tiempo limitado.

