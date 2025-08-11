Volvo presenta descuentos para ampliar opciones de transporte sostenible

La estrategia se articula con su nueva campaña “Tú también quieres un Volvo”, que pone al deseo como motor de transformación.

Volvo lanzó una campaña con descuentos del 20 % en accesorios durante el mes de agosto, como parte de su estrategia de movilidad responsable y alineada con los nuevos hábitos de consumo.

Entre los productos incluidos se encuentran portabicicletas en aluminio, barras de techo, cestas de portaequipajes para techo y bolas de remolque para modelos híbridos y eléctricos. Estos accesorios, disponibles en la red de concesionarios de la marca, están diseñados para optimizar el uso del vehículo sin afectar su eficiencia, facilitando actividades como el ciclismo, los viajes en grupo o el uso compartido del espacio de carga.

Acerca de Volvo Cars Latinoamérica

Fundada en 1927, Volvo Cars es una de las marcas de automóviles con presencia en más de 100 países. Cotiza en el Nasdaq de Estocolmo bajo el ticker «VOLCAR B». Su propósito, “For life. To give people the freedom to move in a personal, sustainable and safe way”, se refleja en su meta de convertirse en un fabricante completamente eléctrico y alcanzar cero emisiones netas de gases de efecto invernadero para 2040.

Sobre Astara

Astara es una empresa de movilidad abierta con enfoque en la sostenibilidad. En 2024 registró una facturación global de 5.000 millones de euros, con un equipo de 3.000 personas de cerca de 50 nacionalidades en 19 países de Europa, Latinoamérica y Sudeste Asiático. Su oferta incluye servicios de compra, suscripción y asesoría, respaldados por inteligencia de datos y su plataforma Astara. Más información en www.astara.com.

