Samsung y el PNUD dan la bienvenida a cinco nuevos Jóvenes Líderes a Generation17"

Samsung Electronics, en alianza con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), anunció la incorporación de cinco nuevos Jóvenes Líderes a Generation17, una iniciativa global que apoya a agentes de cambio comprometidos con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), también conocidos como “Objetivos Globales”.

Desde su lanzamiento en 2020, Generation17 ha apoyado a jóvenes líderes de diversas regiones del mundo, incluidas Asia, África, Europa, América Latina, Oriente Medio y América del Norte, quienes trabajan en proyectos transformadores que abordan problemáticas clave asociadas a los 17 ODS. A través del uso de tecnología de vanguardia, mentorías y redes de colaboración internacional, la iniciativa potencia el impacto de sus acciones en sus comunidades.

La nueva cohorte se enfoca en temáticas críticas como la conservación marina, sostenibilidad ambiental, igualdad de género, salud reproductiva y educación climática. Con la incorporación de estos jóvenes, se refuerza el compromiso de Samsung y del PNUD por apoyar el liderazgo juvenil y promover un futuro más equitativo y sostenible.

"A medida que se intensifican los esfuerzos para alcanzar los Objetivos Globales, estamos orgullosos de dar la bienvenida a la próxima cohorte de Jóvenes Líderes a Generation17, su pasión, creatividad y compromiso para abordar los retos globales encarnan el espíritu de innovación que impulsa un cambio significativo. Estamos deseando ver cómo estos cinco nuevos Jóvenes Líderes aprovecharán la tecnología para bien a fin de inspirar la acción, movilizar a las comunidades y crear un impacto duradero para un mundo más sostenible y equitativo", señala Stephanie Choi, EVP & Jefe de Marketing, Mobile eXperience Business, Samsung Electronics.

Conozca a los nuevos Jóvenes Líderes

Los cinco jóvenes seleccionados provienen de distintos rincones del mundo y lideran iniciativas que responden a las necesidades de sus contextos:

Brigitta Gunawan (Indonesia) es fundadora de 30x30 Indonesia y Diverseas, organizaciones que han llevado educación ambiental y acciones de conservación marina a más de 15.000 personas. Su labor promueve la conciencia ecológica desde edades tempranas.

José Francisco Ochoa (Ecuador) es biólogo y cofundador de Academia del Océano, una plataforma educativa que impulsa la conservación marina a través de herramientas digitales en comunidades de habla hispana.

Renata Koch Alvarenga (Brasil) lidera EmpoderaClima, organización que visibiliza el impacto del cambio climático en las mujeres y promueve la participación de niñas y jóvenes en la acción climática.

Rahaf Abu Mayyaleh (Jordania) fundó IBTKRGO, un proyecto que reutiliza materiales reciclables, incluidos residuos electrónicos, para crear kits educativos ecológicos orientados a la enseñanza de habilidades digitales.

Soumya Dabriwal (India) es cofundadora de Project Baala, una empresa social que aborda la higiene menstrual mediante productos sanitarios sostenibles y programas educativos que generan empleo para mujeres y desestigmatizan la salud femenina.

Juventud conectada con la acción global

A lo largo del año, estos Jóvenes Líderes participarán en diversos foros internacionales, donde compartirán sus experiencias y propuestas con actores clave del desarrollo sostenible. A través de estas plataformas, sus voces contribuirán activamente a los debates globales sobre medioambiente, equidad y derechos humanos.

Generation17 también ha sido reconocida por su capacidad de crear redes de colaboración entre líderes juveniles, gobiernos, empresas y organizaciones sociales. Este año, Tamara Gondo, exintegrante de la iniciativa, participó en el Foro Galaxy Tech de Samsung, donde resaltó el valor de las alianzas para afrontar los retos globales y compartió el crecimiento de su organización desde su vinculación en 2022.

“Las y los jóvenes son el futuro del desarrollo mundial, y cuando quedan menos de cinco años para alcanzar los Objetivos Globales, el momento de actuar es ahora. Gracias a nuestra alianza con Samsung, continuamos empoderando a jóvenes alrededor del mundo para avanzar en soluciones que aborden los retos climáticos y de derechos humanos y para inspirar a una nueva generación a unirse a la lucha por un futuro más sostenible y justo”, afirma Achim Steiner, administrador en PNUD.

Generation17 forma parte de una colaboración estratégica entre Samsung y el PNUD que inició en 2019 con el lanzamiento de la aplicación Samsung Global Goals. Esta herramienta educativa permite a los usuarios conocer los ODS y contribuir activamente a través de sus dispositivos Galaxy. Según el Informe Objetivos Globales, hasta septiembre de 2024, la aplicación ha sido instalada en casi 300 millones de dispositivos a nivel mundial, generando más de 20 millones de dólares para apoyar iniciativas sociales y medioambientales del PNUD.

