Nestlé anuncia cuatro productos en su portafolio de nutrición infantil en Colombia

Nan Supremepro 3, Nestógeno 3, Ascenda y Klim Snacks son los productos de nutrición infantil con los que Nestlé proyecta un crecimiento del 10 % en Colombia, entendiendo que el Ministerio de Salud reporta un aumento en los casos de desnutrición aguda entre 2017 y 2023.

Redacción P&M
 agosto 28, 2025

Nestlé anunció el lanzamiento de cuatro productos en su portafolio de nutrición infantil, con las que espera impulsar su crecimiento en la categoría en un 10 %. Los productos buscan combinar ciencia e investigación al servicio del bienestar de las familias colombianas, brindándoles soluciones complementarias de alimentación, diseñadas para suplir las necesidades nutricionales de los niños, con un aporte de vitaminas, minerales, probióticos y prebióticos, fundamentales durante la etapa de crecimiento y desarrollo.

Según el Ministerio de Salud, entre los años 2017 y 2023 han observado una tendencia al aumento en la identificación de casos nuevos de desnutrición aguda, pasando de 10.641 casos en 2017 (prevalencia de 0,24 %) a 24.226 en 2023 (prevalencia de 0,65 %). Ante estas cifras e indicadores, la compañía busca reducir estos indicadores con sus lanzamientos y su vez reforzar la necesidad de ofrecer soluciones científicamente desarrolladas que contribuyan a cerrar las brechas nutricionales y que apoyen el crecimiento físico y cognitivo de los niños.

Estos son los productos que llegarán al mercado colombiano.

  • NAN® SUPREMEPRO 3: alimento lácteo que combina seis oligosacáridos de la leche materna y dos probióticos (B. Lactis y B. Infantis), junto con proteína optimizada y nutrientes para apoyar funciones como el desarrollo cognitivo, óseo, muscular, digestivo, inmune y cerebral.
  • NESTOGENO® 3: incorpora una nueva fórmula con probióticos y prebióticos para favorecer el equilibrio del microbioma intestinal.
  • ASCENDA®: complemento nutricional con vitaminas, minerales, proteínas y DHA, componente relacionado con el desarrollo cerebral.
  • KLIM® Snacks: snacks lácteos fortificados para niños a partir de 3 años, en formato portátil, con nutrientes para apoyar el sistema inmune, el fortalecimiento de huesos y el crecimiento.

Para la marca, con estos nuevos lanzamientos está reafirmando su compromiso en los 150 años que han estado presentes en la nutrición infantil.

Nestlé

