viernes, noviembre 21, 2025

INICIO

MARCAS SOSTENIBLES

Las etiquetas en la reciclabilidad del PET: un reto estratégico para las marcas

Sostenibilidad

Las etiquetas en la reciclabilidad del PET: un reto estratégico para las marcas

En Colombia, el PET es uno de los materiales más reciclados y con mayor potencial de circularidad dentro de la industria de envases. Sin embargo, pocas veces se reconoce el papel decisivo que tienen las etiquetas; su material y su adhesivo en la eficiencia del reciclaje. Para los equipos de mercadeo, comprender este impacto no es solo un asunto ambiental: es un tema de marca, reputación e innovación.

 

Redacción P&M
Redacción P&M
 noviembre 20, 2025

La cadena de reciclaje del PET, inicia con la separación en centros de acopio y plantas de reciclaje industrial. Allí, un detalle técnico puede definir el éxito del proceso: la facilidad con la que la etiqueta se desprende durante la fase de lavado. Si las etiquetas no se separan de manera adecuada contaminan el PET, reducen su pureza y pueden volverlo inutilizable para aplicaciones de mayor valor como envases rPET de grado alimenticio.

Hoy existen dos elementos críticos que las marcas deben considerar:

Material de la etiqueta:

Es preferible el uso de etiquetas fabricadas con materiales flotantes de baja densidad como el polietileno (PE) o el polipropileno (PP), que facilitan su separación del PET. Por el contrario, materiales como el PVC, PET o poliestireno (PS), se adhieren más a los envases, no flotan durante el lavado y pueden contaminar el flujo de las escamas PET.

Tipo de adhesivo:

Un adhesivo mal seleccionado puede permanecer adherido al envase después del lavado, reduciendo el valor del PET reciclado y afectando el rendimiento de la planta. Los adhesivos lavables o wash-off, están diseñados para desprenderse completamente y se vienen convirtiendo en un estándar global para envases PET de alta exigencia.

Adoptar estas prácticas no solo cumple con expectativas regulatorias, como la responsabilidad extendida del productor y las metas de reciclaje, sino que también genera ventajas competitivas para las marcas. Los consumidores valoran cada vez más los envases sustentables y perciben positivamente a las marcas que demuestran coherencia entre discurso y práctica.

Elegir la etiqueta adecuada, es elegir el futuro de la marca. En un mercado donde la sostenibilidad ya es parte del equity y del diferencial competitivo, mercadeo asume un rol determinante: impulsar empaques que no solo luzcan bien, sino que regresen al ciclo productivo con la mayor eficiencia y responsabilidad posible.

Si quieres conocer como tu producto podría tener una etiqueta wash off, haz click aquíhaz click aquí.

 

También le puede interesar: La industria publicitaria quiere más IA, pero aún no está lista

TAGS
Empresas sostenibles

LO MÁS LEÍDO

01
Agencias Independientes

Agencias independientes en Colombia: el especial de P&M

Juanita Rico
julio 21, 2025
02
Festival Cordillera 2025

10 puntos clave para diseñar una presencia de marca sostenible en festivales

Juanita Rico
septiembre 11, 2025
03
Campañas

Juan Valdez lanza su primera campaña global: una experiencia sensorial para volver al origen

Alejandra Betancourt
octubre 20, 2025
04
Dossier

Effie Colombia 2025: lo que realmente funciona

Redacción P&M
noviembre 18, 2025
effie
05
nombramientos

Andrea Guzmán es la nueva Managing Director de Havas Colombia

Redacción P&M
noviembre 19, 2025

ÚLTIMA PUBLICACIÓN

Edición 500: Mapa del 2030

5 de noviembre 2025

MÁS DE Marcas Sostenibles
VER TODO
Nesspreso

OTRAS SECCIONES

Gente

Mercadeo

Comunicación

Digital
Puntos C