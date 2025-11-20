Las etiquetas en la reciclabilidad del PET: un reto estratégico para las marcas

En Colombia, el PET es uno de los materiales más reciclados y con mayor potencial de circularidad dentro de la industria de envases. Sin embargo, pocas veces se reconoce el papel decisivo que tienen las etiquetas; su material y su adhesivo en la eficiencia del reciclaje. Para los equipos de mercadeo, comprender este impacto no es solo un asunto ambiental: es un tema de marca, reputación e innovación.

La cadena de reciclaje del PET, inicia con la separación en centros de acopio y plantas de reciclaje industrial. Allí, un detalle técnico puede definir el éxito del proceso: la facilidad con la que la etiqueta se desprende durante la fase de lavado. Si las etiquetas no se separan de manera adecuada contaminan el PET, reducen su pureza y pueden volverlo inutilizable para aplicaciones de mayor valor como envases rPET de grado alimenticio.

Hoy existen dos elementos críticos que las marcas deben considerar:

Material de la etiqueta:

Es preferible el uso de etiquetas fabricadas con materiales flotantes de baja densidad como el polietileno (PE) o el polipropileno (PP), que facilitan su separación del PET. Por el contrario, materiales como el PVC, PET o poliestireno (PS), se adhieren más a los envases, no flotan durante el lavado y pueden contaminar el flujo de las escamas PET.

Tipo de adhesivo:

Un adhesivo mal seleccionado puede permanecer adherido al envase después del lavado, reduciendo el valor del PET reciclado y afectando el rendimiento de la planta. Los adhesivos lavables o wash-off, están diseñados para desprenderse completamente y se vienen convirtiendo en un estándar global para envases PET de alta exigencia.

Adoptar estas prácticas no solo cumple con expectativas regulatorias, como la responsabilidad extendida del productor y las metas de reciclaje, sino que también genera ventajas competitivas para las marcas. Los consumidores valoran cada vez más los envases sustentables y perciben positivamente a las marcas que demuestran coherencia entre discurso y práctica.

Elegir la etiqueta adecuada, es elegir el futuro de la marca. En un mercado donde la sostenibilidad ya es parte del equity y del diferencial competitivo, mercadeo asume un rol determinante: impulsar empaques que no solo luzcan bien, sino que regresen al ciclo productivo con la mayor eficiencia y responsabilidad posible.

