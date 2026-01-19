Netflix garantiza ventana de 45 días en cine para los estrenos de Warner

Tras la histórica adquisición de Warner Bros. Discovery por 83.000 millones de dólares, Ted Sarandos, codirector ejecutivo de Netflix, calma a la industria del cine asegurando que respetará el tiempo de exhibición exclusivo en salas.

La reciente noticia sobre la compra de los estudios y la división de streaming de Warner Bros. Discovery por parte de Netflix ha generado un terremoto en la industria del entretenimiento. Ante la incertidumbre, la compañía de Netflix ha tenido que salir a dar declaraciones oficiales para tranquilizar a un sector específico: las salas de cine.

Ted Sarandos, codirector ejecutivo de Netflix, ha sido el encargado de poner fin a las especulaciones. En una entrevista concedida a The New York Times, el ejecutivo confirmó que su empresa se compromete a mantener inalterable la ventana de exhibición de 45 días en cines para las producciones de Warner.

Este movimiento busca aplacar el temor de las empresas operadoras de salas, que veían con recelo la llegada del gigante del streaming al mando de uno de los estudios más emblemáticos. El miedo radicaba en que Netflix pudiera recortar drásticamente el tiempo que las películas permanecen exclusivamente en cartelera.

La preocupación de los exhibidores no es gratuita, considerando el historial de Netflix. Durante años, la plataforma ha mostrado un entusiasmo casi nulo por los estrenos tradicionales, priorizando siempre el acceso inmediato de sus contenidos a sus millones de suscriptores globales.

Incluso el mes pasado, tras el anuncio del acuerdo de compra, el propio Sarandos había sugerido la posibilidad de un cambio gradual en esta normativa de 45 días. Sin embargo, tras analizar más de cerca el funcionamiento interno de Warner, la estrategia parece haber tomado un rumbo distinto.

Netflix ha llegado a la conclusión de que la división cinematográfica de Warner Bros. funciona mucho mejor de lo que habían previsto inicialmente. Este hallazgo financiero ha sido clave para que la empresa decida proteger el modelo de negocio actual del estudio adquirido.

El objetivo de Netflix ahora es claro: no solo quieren dominar el streaming, sino también liderar la industria cinematográfica tradicional. Para lograrlo, Sarandos enfatiza que necesitan que los títulos de Warner sigan siendo grandes "taquillazos" en la pantalla grande.

La ambición de la compañía es ser competitiva en todos los frentes. Según palabras de su codirector ejecutivo, el interés de Netflix radica en ganar, lo que implica reventar las taquillas durante los fines de semana de estreno y maximizar la recaudación económica en los cines.

Para los operadores de salas, especialmente en Estados Unidos, este compromiso es un alivio vital. Los títulos de Warner Bros. representan un pilar fundamental para sus ingresos anuales, y cualquier recorte en la ventana de exclusividad podría haber significado una pérdida financiera devastadora.

La operación, valorada en 83.000 millones de dólares, excluye el negocio televisivo de Warner pero integra completamente su capacidad de producción de cine. Con este acuerdo, Netflix busca explotar al máximo el potencial de una división que ha demostrado ser rentable por derecho propio.

En conclusión, aunque la filosofía de Netflix siempre ha sido digital, la adquisición de Warner los obliga a abrazar las tradiciones de la industria. Por ahora, los 45 días de exclusividad en salas se mantienen como la garantía de una convivencia necesaria entre el streaming y el cine convencional.

