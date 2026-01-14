viernes, enero 16, 2026

Gut Bogotá nombra a María Jimena Rojas Chadid como managing director

Nombramientos

por

La compañía anunció la incorporación de María Jimena Rojas (Maij) para liderar el área de advertising en Bogotá.

Laura Niño
 enero 14, 2026

Su llegada refuerza la presencia estratégica de la operación en Colombia y acompaña el proceso de consolidación y expansión que la organización ha venido impulsando durante el último año.

María Jimena Rojas Chadid cuenta con más de 18 años de experiencia en la industria de la publicidad y el marketing en Colombia, con una trayectoria centrada en la gestión de cuentas, el desarrollo de negocio y la estrategia de contenido.

Desde abril de 2022 se desempeñó como SVP content en Monks Colombia, cargo que ocupa tras haber sido growth director en la misma compañía entre septiembre de 2021 y marzo de 2022. En Monks trabajo en la articulación de estrategias de crecimiento y en el liderazgo de equipos enfocados en contenido y soluciones para marcas.

Entre 2019 y 2021 fue brand & business lead en DDB, donde estuvo a cargo de la relación con clientes y del desarrollo estratégico de marcas. Previamente, formó parte de Sancho BBDO durante casi siete años, desempeñándose como gerente de cuenta y posteriormente como directora de cuenta, con responsabilidades en la gestión integral de clientes y proyectos.

Su experiencia incluye también roles como gerente de cuenta en Ogilvy & Mather, zona franco publicidad y pulse marketing, posiciones que ocupó entre 2006 y 2011. A lo largo de su carrera, ha trabajado de manera continua en Bogotá, participando en diferentes etapas del negocio publicitario, desde la operación de cuentas hasta roles de liderazgo estratégico.

