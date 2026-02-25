Bimbo y Nestlé apuestan por indulgencia Gen Z

La Generación Z impulsa la demanda de sabores tradicionales con un giro innovador, según estudio. La fusión de la cocoa y malta de MILO® con la textura y sabor a chocolate de MR. Brown responde a esta preferencia.

Bimbo y Nestlé®, se unieron para crear el nuevo MR. Brown hecho con MILO®, un producto innovador que fusiona el característico sabor a chocolate y la textura melcochuda de MR. Brown con lo crujiente y maltoso de MILO® Esta propuesta busca responder a una creciente demanda en la categoría de panadería dulce, donde los consumidores, especialmente la Generación Z, al menos uno de cada cuatro, buscan sabores tradicionales como el chocolate, pero con un toque innovador, según un estudio de Innova Market Insights.

Datos recientes refuerzan la tendencia hacia el consumo de snacks indulgentes: el 29% de los consumidores globales invierte regularmente en "autoregalos", mientras que el 49% elige snacks para mejorar su estado de ánimo. Tendencia que destaca la creciente demanda de productos innovadores que satisfagan el capricho y el gusto de los consumidores. En este escenario, la llegada de MR. Brown hecho con MILO® se trata de una experiencia de consumo que conecta con las emociones y el bienestar.

Hoy más que nunca, los consumidores quieren productos que no solo sean deliciosos, sino que representen un momento de disfrute en su día a día. Gracias a MR. Brown hecho con MILO®, llevamos la indulgencia a otro nivel, combinando dos marcas icónicas. Queremos darle a los colombianos una experiencia indulgente y deliciosa

Afirma Paula Varón, gerente de mercadeo de Bimbo de Colombia.

Por su parte, Alejandro Villegas, Business Executive Officer de Nestlé Professional® en Colombia, comenta que,

MILO® es un sabor que ha conquistado el paladar de los colombianos durante 80 años. Al fusionarlo con MR. Brown, hemos logrado una propuesta innovadora que conserva la esencia de MILO®, pero en una experiencia diferente y práctica, fácil de disfrutar en cualquier momento

El sector de panadería dulce y confitería en Colombia continúa en expansión, impulsado por la diversificación de la oferta y la demanda de productos que combinan tradición con innovación. Con este lanzamiento, Bimbo junto con su marca MR Brown, reafirma su liderazgo en la industria y su capacidad para evolucionar con las tendencias del mercado.

