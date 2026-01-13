¿Pagaría $25 millones de pesos por una muñeca de compañía? Conversa y es personalizable

'Emily' cuenta con sensores en partes específicas del cuerpo para reaccionar a caricias. Está equipada con IA para almacenar información y mantener conversaciones fluidas.

La edición 2026 del Consumer Electronics Show (CES) celebrado en Las Vegas deja nuevas tendencias encaminadas hacia la Inteligencia Artificial física. Sí, ya aprendimos que la IA puede ser conversacional y es capaz de procesar datos, ahora las compañías quieren darle cuerpo a esta tecnología, tal como Lovense.

La empresa dedicada a los juguetes sexuales inteligentes presentó 'Lovense AI Doll', una muñeca inteligente personalizable presentada como: "tu compañero de IA en el mundo real". Aunque, al menos el modelo que llegó al evento y las imágenes de su página web sugieren que, "el compañero de IA" solo tendrá apariencia femenina.

De hecho, la muñeca tiene nombre: Emily, así se presentó ante los visitantes de la feria que interactuaron con ella gracias a su motor equipado con IA que le permite mantener una interacción fluida y personalizada. Recuerda datos que se hayan compartido con ella en conversaciones pasadas y los contextos para responder a situaciones precisas de la vida cotidiana.

Lovense ya ha incorporado tecnologías de IA generativa (como ChatGPT de OpenAI) en su ecosistema de productos a través de la función Advanced ChatGPT Pleasure Companion dentro de la Lovense Remote app, lo que sugiere que partes de su sistema pueden estar basadas o integradas con el modelo de lenguaje de OpenAI para generar respuestas o contenido personalizado.

Además de facilitar el almacenamiento de información y respuestas personalizadas, la IA con la que está dotada Emily le permite realizar gestos faciales, mover su boca mientras habla y tener reacciones a caricias. Cuenta con sensores en muslos, pecho y partes específicas del cuerpo, casi que parece tener sistema nervioso.

El usuario puede personalizar la muñeca a su antojo: cambiar el color de piel, el tipo de cabello, el color de sus ojos. También se puede elegir su personalidad, que sea más cariñosa, bromista, dramática, etc. En todo caso, buscará intimar con su compañero humano y responder de la manera en que su dueño o dueña se sientan a gusto.

Lovense AI Doll puede escuchar atentamente las conversaciones para poder "acompañar y generar confianza a través de una conexión libre de juicios", según Lovense. Para reforzar el vínculo, la muñeca puede mantener conversaciones a distancia, hablar de "lo que le sucedió en el día" y mantener conversaciones por chat como hablar con otro humano por WhatsApp.

Con la llegada de la IA física surgen nuevos cuestionamientos sobre los vínculo reales. ¿Podrán reemplazar estos muñecos hiperrealistas a los humanos? ¿A dónde va la salud mental?¿La inteligencia artificial será más inteligente emocional? Y, con Emily específicamente la eterna pregunta aún sin respuesta clara: ¿A dónde van los datos privados que comparten los usuarios con la IA de las muñecas?

Lovense ya está recibiendo solicitudes de compra de su "Lovense AI Doll", con promesa de envío en el año 2027. Sus precios oscilan los 4000 y 8000 dólares dependiendo de la personalización que desee el comprador.

