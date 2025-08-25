Erika Cabral es la nueva Chief Growth Officer de WPP Media LATAM

WPP Media LATAM anunció el nombramiento de Erika Cabral como Chief Growth Officer para la región, efectivo desde el 18 de agosto de 2025, reportando a César Recalde, CEO de WPP Media LATAM y formando parte del ExCo Regional.

Con más de 20 años de experiencia en inteligencia de datos, medios, business intelligence, tecnología, investigación, e-commerce y programática, Erika ha desarrollado un sólido historial en el diseño y liderazgo de estrategias de Growth en los dos mayores mercados de la región —México y Brasil—, así como a nivel latinoamericano.

Adicionalmente, ha trabajado de forma directa con clientes globales y liderado proyectos de New Business de alto impacto, coordinando equipos internacionales para marcas como TIM, Stellantis, Reckitt Benckiser, Amazon, Unilever, XP, Bayer, Pirelli, Nike y Salesforce.

Su trayectoria profesional incluye una etapa en Accenture, donde se desempeñó como Change Management Manager, liderando procesos de reorganización y reestructuración corporativa, antes de consolidarse durante 17 años en Mediabrands, desempeñando funciones estratégicas tanto en Brasil como en América Latina. Más recientemente, fue Vicepresidenta de Medios en BETC HAVAS. Su visión multicultural, fortalecida por experiencias profesionales en Inglaterra, Holanda, Italia y México, le permite comprender a profundidad las dinámicas de negocio y culturales de la región, aportando una perspectiva integral al liderazgo de Growth.

“La visión, experiencia y liderazgo de Erika serán clave para acelerar el crecimiento de WPP Media LATAM, impulsando la innovación y fortaleciendo nuestro valor en el mercado”, comentó César Recalde, CEO de WPP Media LATAM.

En su nuevo rol, Erika estará basada en México, donde también impulsará el crecimiento del mercado local en estrecha colaboración con Marina Günther, CEO de WPP Media México, y el equipo nacional. Además, trabajará muy de cerca con el equipo global de Growth para asegurar que las estrategias regionales estén alineadas con las iniciativas y objetivos globales de WPP Media.

