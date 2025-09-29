Lina Rivero es la nueva Managing Director de Starcom Colombia

En el competitivo ecosistema de las agencias de medios, los movimientos de liderazgo marcan nuevas rutas estratégicas para clientes y equipos. En este contexto, Starcom anunció el nombramiento de Lina Rivero como nueva Managing Director en Colombia, con la misión de consolidar el crecimiento de la compañía, potenciar su talento interno y reforzar su papel como socio estratégico de las marcas en un mercado altamente dinámico.

Con más de veinte años de experiencia en comunicación y marketing, Rivero llega con un perfil que combina el rigor del negocio con la sensibilidad creativa. Ha liderado proyectos regionales y globales en agencias como Havas, donde se desempeñó como Chief Client Officer, Managing Partner en Havas Plus y Chief Strategy Officer para Latinoamérica. También fue directora de estrategia para Unilever Middle Americas en Initiative, acumulando una trayectoria que la ubica entre las referentes en planificación, data y medios de la región.

Su llegada no sólo significa un relevo de liderazgo, sino una declaración sobre cómo Starcom quiere enfrentar la transformación de la industria.

“Me motivaron el equipo, la cultura y los clientes. Starcom combina excelencia estratégica y operativa con enfoque en experiencias humanas, alcance global, integración tecnológica y 80 años de historia. Más del 50% de su negocio hoy proviene de digital, data y contenido”, afirmó Rivero.

La ejecutiva pondrá énfasis en reforzar la confianza con los clientes y optimizar procesos internos, siempre con la mirada puesta en la integración tecnológica. En el corto plazo, su prioridad será articular capacidades digitales y de análisis de datos; a mediano plazo, proyecta abrir nuevas oportunidades de negocio y consolidar a Starcom Colombia como referente regional en efectividad y pensamiento estratégico.

Rivero entiende que el mercado actual demanda una visión integral de audiencias y una lectura precisa del comportamiento del consumidor. Para ella, la inteligencia artificial y la automatización son piezas esenciales en la ecuación, en tanto permiten transformar datos dispersos en narrativas útiles para la construcción de marcas. Bajo su liderazgo, Starcom buscará conectar medios, creatividad y tecnología para generar valor diferencial y sostenible.

En su perfil profesional, la nueva Managing Director destaca su estilo de liderazgo apasionado y pragmático, capaz de inspirar confianza y movilizar equipos hacia resultados. Para ella, el rol de las agencias va más allá de la gestión de medios: implica traducir los desafíos de negocio en oportunidades de crecimiento para las marcas, con una visión financiera que mide impacto y rentabilidad.

Un aspecto singular de su trayectoria es la intersección entre marketing y arte. Hace tres años, Rivero inició estudios de teatro y dramaturgia, disciplina que hoy integra a su ejercicio profesional como cofundadora de la compañía Contradicción Arteatro. Desde allí ha explorado la escritura y la creación escénica, encontrando conexiones entre el storytelling teatral y la narrativa de marca, así como en el desarrollo del pensamiento creativo y la sensibilidad hacia las audiencias.

Ese cruce entre mundos le otorga una mirada distinta a los retos del sector. Para ella, tanto en el escenario como en el mercado, lo que importa es la capacidad de contar historias que movilicen emociones, construyan vínculos y generen impacto real. Esta visión promete enriquecer la propuesta de valor de Starcom en un momento en que la creatividad y la tecnología deben convivir con la data y la analítica.

El nombramiento también reafirma la apuesta de Publicis Groupe por el mercado colombiano, clave dentro de su operación en Latinoamérica. La llegada de Rivero se lee como un compromiso por fortalecer la innovación, atraer y retener talento, y ofrecer a las marcas estrategias que no solo respondan a la coyuntura, sino que anticipen tendencias y cambios estructurales.

La designación de Lina Rivero marca una nueva etapa para Starcom Colombia: un liderazgo que integra experiencia global, visión estratégica, sensibilidad artística y capacidad de ejecución. Con esta mezcla, la agencia proyecta seguir siendo un aliado esencial para los anunciantes que buscan navegar la complejidad del presente y construir marcas relevantes de cara al futuro.

