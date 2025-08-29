María Fernanda Gutiérrez asume la presidencia de Grey México

Gutiérrez se convierte en la primera mujer colombiana en asumir el rol de presidencia de Grey México.

Grey anunció el nombramiento de María Fernanda Gutiérrez como presidenta de Grey México. Es la primera mujer colombiana en ocupar este cargo dentro de la agencia. Gutiérrez cuenta con más de 20 años de experiencia en la industria publicitaria. Antes de su llegada a Grey, estuvo en Publicis Groupe, donde estuvo al frente de la transformación de Leo Constellation MX, proceso que integró a Publicis WW, Leo Burnett y Marcel México.

En Publicis también ocupó el cargo de COO de Publicis MX y One Team Business Lead para México y Latinoamérica, liderando proyectos para clientes globales como Citibanamex y Nestlé, así como la incorporación de cuentas como Liverpool y MG Motor.

“La trayectoria de María es un verdadero ejemplo de cómo el liderazgo femenino impulsa la innovación y crea entornos donde florecen las ideas”, destaca Laura Maness, Global CEO de Grey.

Su trayectoria incluye cargos en agencias como Saatchi & Saatchi, Digitas y Leo Burnett, en las que trabajó con marcas como AB InBev, Coca-Cola y Microsoft.

“Unirme a Grey representa el máximo desafío que buscaba: un rol en el que puedo aportar directamente mi visión estratégica y experiencia de negocio para marcar una diferencia significativa. Desde afuera es evidente el gran momento que vive Grey México, con reconocimientos en Cannes, Clio y El Sol, y un crecimiento sostenido para sus clientes. Me emociona sumarme a un equipo que está decidido a llevar la creatividad mexicana a un nivel superior”, comento la nueva presidenta de Grey México.

Grey señaló que el nombramiento se da en un contexto en el que la operación de México ha recibido reconocimientos en festivales internacionales como Cannes Lions, Clio y El Sol.

