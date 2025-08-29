viernes, agosto 29, 2025

INICIO

GENTE

María Fernanda Gutiérrez asume la presidencia de Grey México

gente

María Fernanda Gutiérrez asume la presidencia de Grey México

Gutiérrez se convierte en la primera mujer colombiana en asumir el rol de presidencia de Grey México.

Redacción P&M
Redacción P&M
 agosto 29, 2025

Grey anunció el nombramiento de María Fernanda Gutiérrez como presidenta de Grey México. Es la primera mujer colombiana en ocupar este cargo dentro de la agencia. Gutiérrez cuenta con más de 20 años de experiencia en la industria publicitaria. Antes de su llegada a Grey, estuvo en Publicis Groupe, donde estuvo al frente de la transformación de Leo Constellation MX, proceso que integró a Publicis WW, Leo Burnett y Marcel México.

En Publicis también ocupó el cargo de COO de Publicis MX y One Team Business Lead para México y Latinoamérica, liderando proyectos para clientes globales como Citibanamex y Nestlé, así como la incorporación de cuentas como Liverpool y MG Motor.

“La trayectoria de María es un verdadero ejemplo de cómo el liderazgo femenino impulsa la innovación y crea entornos donde florecen las ideas”, destaca Laura Maness, Global CEO de Grey.

Su trayectoria incluye cargos en agencias como Saatchi & Saatchi, Digitas y Leo Burnett, en las que trabajó con marcas como AB InBev, Coca-Cola y Microsoft.

“Unirme a Grey representa el máximo desafío que buscaba: un rol en el que puedo aportar directamente mi visión estratégica y experiencia de negocio para marcar una diferencia significativa. Desde afuera es evidente el gran momento que vive Grey México, con reconocimientos en Cannes, Clio y El Sol, y un crecimiento sostenido para sus clientes. Me emociona sumarme a un equipo que está decidido a llevar la creatividad mexicana a un nivel superior”, comento la nueva presidenta de Grey México.

Grey señaló que el nombramiento se da en un contexto en el que la operación de México ha recibido reconocimientos en festivales internacionales como Cannes Lions, Clio y El Sol.

También le puede interesar: El verdadero significado de un Effie

TAGS
nombramientos

LO MÁS LEÍDO

01
Aniversarios

Nosotras celebró 50 años de seguridad y confianza femenina

Redacción P&M
agosto 25, 2025
02
Edición 500

P&M busca a los líderes con visión 2030 para su edición 500

Juanita Rico
agosto 23, 2025
03
Consumer Immersion 2025

Consumer Immersion 2025: el evento de entendimiento del consumidor

Juanita Rico
agosto 26, 2025
04
Edición 500

P&M llega a su edición 500: El mapa del 2030

Juanita Rico
agosto 25, 2025
05
Agencias Independientes

Agencias independientes en Colombia: el especial de P&M

Juanita Rico
julio 21, 2025

ÚLTIMA PUBLICACIÓN

El silencioso poder de la creatividad: Isaac Chaparro de Inter Rapidísimo

4 de julio 2025

MÁS DE Gente
VER TODO
Havas
Kantar
Diana W

OTRAS SECCIONES

Digital
SEO

El SEO en la era de la IA

agosto 11, 2025

Consumidor

Comunicación

Mercadeo
Kantar