Stake Engine, la plataforma que permite lanzar un juego en 24 horas

“Construye. Publica. Gana”. Esa es la promesa con la que la compañía se presenta oficialmente en el mercado. La plataforma busca transformar el ecosistema de iGaming con su opción de lanzar juegos en tiempo récord.

Más de 6.000 desarrolladores registrados ya hacen parte de esta nueva etapa. Con el lanzamiento oficial, todos ellos tendrán acceso a herramientas innovadoras que combinan velocidad, calidad y creatividad, generando un ecosistema más dinámico y eficiente.

El mayor diferencial de Stake Engine es su herramienta de pruebas completamente integrada en el Servidor Remoto de Juegos (RGS). Gracias a esta innovación, los desarrolladores pueden evaluar sus proyectos en el mismo entorno donde estarán disponibles para los jugadores, eliminando procesos duplicados y reduciendo tiempos de ejecución.

La herramienta de pruebas ofrece características que optimizan cada etapa del desarrollo:

Cambio instantáneo entre monedas, idiomas y tipos de dispositivos.

recorrido del jugador. Cambio fluido entre versiones locales en desarrollo y versiones publicadas en vivo..

“Es la primera vez que los desarrolladores de iGaming pueden probar de forma tan flexible y directa en el mismo sistema que impulsa sus juegos en vivo”, destacó Hayden Bruin, ingeniero de Stake Engine. “Nuestra meta fue crear una herramienta que elimine fricciones, acelere pruebas y libere la creatividad”.

Junto con la herramienta de pruebas, se lanzó el Foro de Stake Engine, un espacio de colaboración pensado para que los desarrolladores intercambien conocimientos, experiencias y soluciones. Este foro incluye:

Perspectivas de expertos y recomendaciones personalizadas.

Sesiones de preguntas y respuestas con el equipo técnico.

Tableros de discusión para inspiración e intercambio de ideas.

Impulso a la colaboración

Con estas iniciativas, Stake Engine fomenta una comunidad activa donde los desarrolladores no solo aceleran sus procesos, sino que también fortalecen su red de contactos y se nutran de experiencias compartidas. La colaboración se convierte así en un motor clave de la innovación.

Beneficios adicionales

El ecosistema de Stake Engine incluye pagos mensuales, visibilidad transparente de las apuestas y un proceso de aprobación acelerado que lleva los juegos al mercado en menos de 24 horas. Esto se traduce en mayor confianza, liquidez constante y reducción de barreras para los creadores.

El camino de Stake Engine apenas comienza. La compañía ya trabaja en la implementación de juegos verificablemente justos, una apuesta que ampliará la transparencia y fortalecerá la confianza en la industria, al tiempo que abre nuevas oportunidades creativas.

Stake Engine representa una nueva era para los desarrolladores de iGaming: rápida, flexible y colaborativa. Con herramientas de última generación y un enfoque en comunidad, la plataforma reafirma su lema: Construye. Publica. Gana.