Google revoluciona la búsqueda en Latinoamérica con su nuevo "Modo IA"

Los primeros usuarios del Modo IA ya realizan consultas dos o tres veces más largas que en la búsqueda tradicional, aprovechando sus capacidades para resolver tareas complejas y exploratorias.

Google anunció la llegada del Modo IA en español a todo el mundo, una nueva experiencia de búsqueda que incorpora sus capacidades más avanzadas de la inteligencia artificial (IA). A partir de hoy, las personas podrán acceder a esta función desde la página de resultados del Buscador en desktop y en la aplicación de Google para Android e iOS.

El Modo IA está impulsado por una versión personalizada del modelo de lenguaje Gemini 2.5, diseñado para ofrecer razonamiento avanzado, consultas multimodales y la posibilidad de profundizar en la información a través de preguntas complementarias y enlaces relevantes. La herramienta permite abordar búsquedas más complejas y exploratorias, como planificar viajes, comprender instrucciones detalladas o comparar múltiples opciones.

A diferencia de las consultas tradicionales, que suelen ser más breves, las primeras pruebas muestran que los usuarios tienden a formular preguntas dos o tres veces más largas, lo que refleja la capacidad del Modo IA para procesar solicitudes matizadas.

Una nueva forma de buscar

El Modo IA ofrece una experiencia verdaderamente multimodal, permitiendo a las personas interactuar no solo mediante texto, sino también a través de la voz o de imágenes, lo que amplía las posibilidades de búsqueda de una manera más natural e intuitiva. Gracias a su razonamiento avanzado, basado en la técnica de query fan-out, el sistema descompone cada consulta en subtemas y genera múltiples búsquedas simultáneas, lo que facilita un acceso más profundo a la información disponible en la web.

Además, el Modo IA impulsa el descubrimiento de una mayor diversidad de fuentes en línea, contribuyendo a que los usuarios accedan a contenido de calidad y ofreciendo nuevas oportunidades de visibilidad a creadores y editores.

Google reafirma que esta evolución de la búsqueda se sustenta en sus sistemas de calidad y ranking, aplicando enfoques novedosos para garantizar veracidad y relevancia. En casos donde la confianza del sistema no sea suficiente, los usuarios continuarán recibiendo resultados de búsqueda tradicionales.

También le puede interesar: Juan Valdez lanza su primera bebida con proteína: un frappé que une café y funcionalidad en una sola experiencia