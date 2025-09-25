jueves, septiembre 25, 2025

INICIO

DIGITAL

Google revoluciona la búsqueda en Latinoamérica con su nuevo "Modo IA"

Digital

Google revoluciona la búsqueda en Latinoamérica con su nuevo "Modo IA"

Google

Los primeros usuarios del Modo IA ya realizan consultas dos o tres veces más largas que en la búsqueda tradicional, aprovechando sus capacidades para resolver tareas complejas y exploratorias.

Redacción P&M
Redacción P&M
 septiembre 25, 2025

Google anunció la llegada del Modo IA en español a todo el mundo, una nueva experiencia de búsqueda que incorpora sus capacidades más avanzadas de la inteligencia artificial (IA). A partir de hoy, las personas podrán acceder a esta función desde la página de resultados del Buscador en desktop y en la aplicación de Google para Android e iOS.

El Modo IA está impulsado por una versión personalizada del modelo de lenguaje Gemini 2.5, diseñado para ofrecer razonamiento avanzado, consultas multimodales y la posibilidad de profundizar en la información a través de preguntas complementarias y enlaces relevantes. La herramienta permite abordar búsquedas más complejas y exploratorias, como planificar viajes, comprender instrucciones detalladas o comparar múltiples opciones.

A diferencia de las consultas tradicionales, que suelen ser más breves, las primeras pruebas muestran que los usuarios tienden a formular preguntas dos o tres veces más largas, lo que refleja la capacidad del Modo IA para procesar solicitudes matizadas.

Una nueva forma de buscar

El Modo IA ofrece una experiencia verdaderamente multimodal, permitiendo a las personas interactuar no solo mediante texto, sino también a través de la voz o de imágenes, lo que amplía las posibilidades de búsqueda de una manera más natural e intuitiva. Gracias a su razonamiento avanzado, basado en la técnica de query fan-out, el sistema descompone cada consulta en subtemas y genera múltiples búsquedas simultáneas, lo que facilita un acceso más profundo a la información disponible en la web.

Además, el Modo IA impulsa el descubrimiento de una mayor diversidad de fuentes en línea, contribuyendo a que los usuarios accedan a contenido de calidad y ofreciendo nuevas oportunidades de visibilidad a creadores y editores.

Google reafirma que esta evolución de la búsqueda se sustenta en sus sistemas de calidad y ranking, aplicando enfoques novedosos para garantizar veracidad y relevancia. En casos donde la confianza del sistema no sea suficiente, los usuarios continuarán recibiendo resultados de búsqueda tradicionales.

También le puede interesar: Juan Valdez lanza su primera bebida con proteína: un frappé que une café y funcionalidad en una sola experiencia

TAGS
Google

LO MÁS LEÍDO

01
Festival Cordillera 2025

10 puntos clave para diseñar una presencia de marca sostenible en festivales

Juanita Rico
septiembre 11, 2025
02
Agencias

“Romper silos es un cambio de cultura, no de organigrama”, Pablo Izquierdo, CEO de Havas Colombia

Juanita Rico
septiembre 23, 2025
03
Marketing Conference Latam 2025

Así será el Marketing Conference Latam 2025: Redefiniendo lo establecido

Juanita Rico
agosto 14, 2025
04
Agencias Independientes

Agencias independientes en Colombia: el especial de P&M

Juanita Rico
julio 21, 2025
05
Entrevistas

Asocolflores y el rol de las flores en la marca país

Juan Diego Gómez Ramírez
septiembre 18, 2025

ÚLTIMA PUBLICACIÓN

El ranking de las 300 empresas de comunicación

2 de septiembre 2025

MÁS DE Digital
VER TODO

OTRAS SECCIONES

Comunicación

Consumidor

Mercadeo

Gente