Las claves del éxito de Wingo en 2025

Detrás del crecimiento de Wingo, que en 2025 fue una de las marcas más efectivas y disruptivas del país, hay conceptos creativos y un equipo que la han posicionado mientras generan resultados concretos en negocio, alcance y ventas.

En el equipo de mercadeo de Wingo, tres mentes creativas que manejan 11 países han impulsado el mejor año para la marca: Simón Maya Ospina, director de mercadeo y experiencia de cliente; Sebastián Martínez Casas, líder de mercadeo digital; y Marcela Chaves, líder de marca. Para ellos, las ideas son el motor de la marca: cuando una idea es ganadora, lo es porque es diferente, genera conversación y aporta valor. Su lema interno lo explica mejor: “si la idea da miedo, está buena pues nadie la ha hecho”.

El equipo de mercadeo ha cumplido objetivos de negocio a corto plazo, ha fortalecido el equity y ha ampliado el alcance, pero, sobre todo, ha acercado la marca al consumidor. Además, una rentable estrategia 360° ha permitido integrar mercadeo digital y acciones de marca en ejecuciones unificadas que impulsan tanto el crecimiento de la marca como los resultados de negocio y ventas.

“El año 2025 ha sido el mejor para Wingo en crecimiento y consolidación como marca. La aerolínea ganó la preferencia de los usuarios y se posicionó como una marca favorita entre muchos colombianos, gracias a que reta lo conocido, escucha al consumidor y busca sacar la categoría de la comoditización”, asegura Simón Maya.

Una de esas iniciativas que cambiaron las reglas de juego es Destino Oculto, que nació a partir de un ejercicio de escucha activa del consumidor, una estrategia de mercadeo que ofrece una experiencia completa en la que los pasajeros solo descubren su destino al aterrizar. La compañía identificó que el cliente buscaba experiencias únicas, personalizables y hechas a la medida, lo que impulsó nuevas iniciativas y productos como Destino Oculto, que se ha convertido en un fenómeno en el mundo de los viajes y las experiencias.

En 2025, Wingo obtuvo cuatro Effie Awards y se consolidó como la segunda marca más efectiva del país, además de sumar reconocimientos en festivales como El Dorado, lo que refleja el impacto creativo y comercial de la marca.

Frente a los premios obtenidos durante el año, Sebastián Martínez afirma: “nosotros no construimos campañas para ganar premios; los premios son solo el resultado de hacer bien las cosas. En Wingo, trabajamos para cumplir objetivos de negocio y responder a un cliente cada vez más exigente. Si logramos eso y además llega un premio, esa cereza del pastel confirma que estamos haciendo campañas que realmente conectan y son relevantes para la gente”.

Más allá de las experiencias, Wingo también ha asumido un rol protagónico en la generación de contenido y soluciones con relevancia cultural, pues entendió que para los colombianos viajar con sus mascotas es una prioridad: más del 80 % de los viajeros tiene una; por eso, la aerolínea decidió ser la opción pet friendly de los colombianos, y actualmente está explorando nuevas formas de comunicación. Su videopodcast No pares de volar es prueba de ello: este espacio conecta con nuevas audiencias y habla sin filtro de temas incómodos, como cobros o retrasos.

Un equipo enfocado y pragmático

El trabajo en equipo es fundamental para lograr los resultados. Por eso, Wingo trabaja de la mano de Havas, Performics, MullenLowe Media (hoy McCann luego de la adquisición de Omnicom) y Okana. Además, sus marcas aliadas llevan la experiencia del cliente a otro nivel. Marcela Chaves revela el criterio de la marca para elegir a sus aliados: “buscamos que nuestros aliados sean marcas con el mismo ADN, que compartamos una misma visión sobre el valor que queremos entregarles a nuestros clientes, para que cada colaboración sea muy potente”.

En 2025, estas alianzas han sido determinantes. Wingo ha colaborado con Old Parr en carnavales, ferias y fiestas; con Alpina, a través de Bon Yurt y DogYurt para celebraciones a bordo y experiencias para viajeros con mascotas; y con marcas como Corona, Durex, Hyatt, O Boticário, Holafly y Gatorlit para Destino Oculto.

El reto está en equilibrar los objetivos de corto plazo del negocio con la construcción de una marca relevante en el largo plazo. Y los reconocimientos de este año demuestran justamente eso: que la aerolínea ha sabido combinar una estrategia afinada y enfocada en resultados con iniciativas de marca que se sienten en la vida real de los consumidores y que fortalecen la relación con ellos.

Artículo publicado en la edición #501 de los meses de diciembre 2025 y enero de 2026.

