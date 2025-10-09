iCo Medios se asocia con VIOOH para expandir el DOOH programático en Colombia

iCo Medios , una de las principales compañías de medios digitales out-of-home (DOOH) en Colombia, anunció hoy una alianza estratégica con VIOOH , la SSP (supply-side platform) líder global premium de digital out-of-home (DOOH).

Este acuerdo, firmado oficialmente en marzo de 2025, marca un hito significativo para la industria publicitaria colombiana, al habilitar el acceso programático a pantallas de alto impacto en ubicaciones clave de las principales ciudades, tanto para anunciantes locales como internacionales.

La alianza integra el inventario DOOH premium de iCo Medios —actualmente compuesto por 72 pantallas digitales ubicadas en Bogotá, Medellín y Cali— a la plataforma de VIOOH, poniendo estos activos a disposición de compra programática desde cualquier parte del mundo. Las pantallas están estratégicamente ubicadas en entornos de alto tráfico, incluidos centros comerciales, sistemas de transporte masivo y accesos urbanos principales.

Con más de 32 millones de impresiones mensuales y cobertura en las tres principales ciudades de Colombia, iCo Medios lidera la transición del DOOH tradicional hacia soluciones basadas en datos, medibles y flexibles. La integración con la plataforma de VIOOH permitirá a los compradores activar campañas en Colombia con la misma facilidad e inteligencia con la que gestionan medios digitales. Las marcas podrán dirigir sus mensajes mediante segmentación por geolocalización, franjas horarias, patrones de movilidad, días de la semana o condiciones climáticas, maximizando la relevancia del mensaje y la eficiencia de la campaña.

“En iCo Medios estamos muy orgullosos de anunciar nuestra alianza con VIOOH, un paso clave en el avance del OOH programático en Colombia y la región. Al integrar nuestro inventario digital premium —estratégicamente ubicado en entornos de alto impacto— en el SSP global de VIOOH, habilitamos a los anunciantes para acceder a nuestra red con mayor eficiencia, precisión y medición. Esta colaboración no solo fortalece nuestra oferta comercial, sino que también posiciona a iCo Medios a la vanguardia de la innovación en DOOH en Colombia”, afirmó Ricardo Echeverri, CEO de iCo Medios.

“Estamos entusiasmados de asociarnos con iCo Medios para expandir el DOOH programático en el mercado colombiano. América Latina representa una oportunidad de crecimiento significativa para VIOOH, y la presencia estratégica de iCo Medios en Bogotá, Medellín y Cali ofrece un punto de entrada ideal para las marcas que buscan llegar a audiencias de alto valor en los principales centros urbanos de Colombia. Su inventario premium en entornos de alto tráfico, combinado con capacidades avanzadas de segmentación como geolocalización y patrones de movilidad, permite a los anunciantes entregar mensajes contextualmente relevantes con precisión e impacto medible. Esta alianza refleja nuestro compromiso de hacer accesible el inventario DOOH de calidad en todo el mundo a través de la tecnología programática”, señaló Gavin Wilson, Director Global Comercial de VIOOH.

