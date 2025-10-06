Bogotá vivirá en Salitre Mágico la décima edición del Festival del terror: “la fiesta de la década”

Desde el próximo 3 de octubre y hasta el 2 de noviembre, Bogotá recibe de nuevo la temporada de sustos más esperada con la llegada de la décima edición del Festival del Terror de Salitre Mágico. Este 2025, se cumplen 10 años del evento que se ha convertido en la experiencia más escalofriante del año y en esta oportunidad será una celebración que promete hacer temblar a toda la ciudad.

Las noches se encenderán y transformarán el parque los fines de semana, en un escenario inmersivo de más de 100.000 m² de experiencias aterradoras y emocionantes, prometiendo superar todo lo conocido. "Tendrá casas renovadas como Masacre en el granero, que trae un nuevo recorrido en el que el escenario respira miedo entre sus muros", de acuerdo con el comunicado oficial. Además, habrán shows en vivo y una nueva zona: Krampus, inspirada en leyendas oscuras donde el miedo se reinventa y acecha en cada rincón. El festival estará abierto durante 14 fechas exclusivas, desde el 3 de octubre al 2 de noviembre en el horario de 6 pm a 1 am. Toda una experiencia diseñada para disfrutar con amigos, familia o pareja.

El Festival del Terror no solo es un referente del entretenimiento nocturno en Bogotá, sino que también se ha convertido en una tradición de ciudad: cada octubre, miles de personas lo esperan como el plan para vivir emociones extremas como: miedo, gritos, suspenso y la adrenalina por las atracciones de alto impacto que serán parte de este esperado evento.

Un aniversario como este merece celebrarse en grande, por eso se habilito a través de festivaldelterror.com una preventa especial con cupos limitados y descuentos únicos, pensado para quienes quieren asegurar su ingreso a “La Fiesta de la Década” y ser los primeros en vivir esta experiencia inolvidable.

En palabras de la Néstor Bermúdez, director general de Salitre Mágico, “El Festival del Terror de Salitre Mágico se ha convertido en una tradición para quienes buscan emociones fuertes en octubre. Este año, la invitación es a que todos puedan vivirlo en grande, siendo parte de una de las 14 noches de la Fiesta de la Década. En el Festival del Terror cada grito cuenta una historia… y este año celebraremos diez años de miedo inolvidable”.

Cabe destacar que el impacto laboral de este proyecto, asciende a la creación de más de 1.500 empleos – entre directos e indirectos -, y el 70% de ellos corresponde a jóvenes quienes además en su mayoría son estudiantes mayores de edad que se emplean por primera vez y este es un motivo de orgullo para el parque pues además de brindar entretenimiento, también genera desarrollo económico y social de la ciudad.

Con diez años de historia, el Festival del Terror de Salitre Mágico ya no es solo un evento: es parte del calendario de la ciudad, un ícono cultural y de entretenimiento que Bogotá espera año tras año, y que en 2025 promete la celebración más aterradora de todas.

