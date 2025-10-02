Wingo revela doble sorpresa: su Destino Oculto 2025 es Montego Bay, Jamaica y se convierte en su nueva ruta internacional

Corona celebra 100 años con Destino Oculto, una experiencia de desconexión para los viajeros. Además, desde el 18 de diciembre, la aerolínea volará directo de Bogotá a la bahía jamaiquina, única conexión con esta isla del Caribe.

El misterio de Wingo y Corona llegó a su fin: el Destino Oculto 2025 es Montego Bay, en Jamaica. Este jueves, a las 6:00 a.m., despegaron simultáneamente dos aviones desde Bogotá y Medellín con 372 pasajeros a bordo, quienes descubrieron su destino solo al aterrizar en el Aeropuerto Internacional Sangster (MBJ), tras un vuelo de cerca de tres horas.

Pero la noticia no acaba ahí. Wingo anunció que Montego Bay se convierte en su nueva ruta y la número 25 de su red internacional, siendo la única aerolínea en Colombia que conectará de manera directa a Bogotá con esta ciudad jamaiquina. Cabe resaltar que la ruta será estacional, con vuelos entre el 18 de diciembre de 2025 y el 26 de enero de 2026, con dos frecuencias a la semana (jueves y domingo). Los tiquetes ya están disponibles en wingo.com, desde 169 dólares por trayecto, con tasas e impuestos incluidos.

“Este anuncio es doblemente especial: primero, porque el vuelo con Destino Oculto volvió a sorprender a cientos de viajeros con una experiencia única en América Latina, y segundo, porque revelamos que Bogotá -Montego Bay es ahora nuestra nueva ruta internacional. Nos llena de orgullo ser la única aerolínea que volará directo desde Bogotá hacia este paraíso caribeño”, afirmó Jorge Jiménez, vicepresidente Comercial y de Planeación de Wingo.

Por su parte, el Ministro de Turismo de Jamaica, Edmund Bartlett manifestó que “el acuerdo con Wingo y Jamaica representa un paso importante dentro de nuestra estrategia para incrementar la llegada de visitantes desde América Latina. Con más opciones de conectividad aérea desde este mercado tan relevante, podremos avanzar con firmeza hacia nuestra nueva meta de recibir 8 millones de turistas en 2030”.

Desde su lanzamiento en 2024, el vuelo con Destino Oculto de Wingo y Corona se ha consolidado como una de las propuestas más disruptivas de la aviación en América Latina. Esta segunda edición elevó la experiencia con dos vuelos simultáneos desde Bogotá y Medellín, un día adicional de estadía y la participación de nuevos aliados como O Boticário, que creará experiencias de relajación; Durex, sacará el lado más explorador de los viajeros; Holafly, mantendrá conectado a los aventureros y Gatorlit, que ayudará a recuperar la energía de los pasajeros en todas las aventuras que vivirán.

“En Corona estamos muy orgullosos de celebrar los 100 años de la marca, haciendo parte de esta gran alianza que les permite a los asistentes desconectarse de la rutina de una manera diferente. Sabemos que nuestra cerveza es el aliado perfecto para llevar a nuestros consumidores a disfrutar experiencias de desconexión en paraísos naturales. La plataforma ‘Destino Oculto’, en su segunda versión, es una propuesta que refleja nuestra filosofía de promover momentos de conexión con la naturaleza”, afirmó Álvaro de Luna, vicepresidente de Bavaria.

Los 372 pasajeros disfrutarán de cuatro días de desconexión total que incluyen la Corona Sunset Session, estadía en el icónico hotel Secrets St. James de la cadena World of Hyatt, actividades exclusivas y beneficios diseñados por las marcas aliadas. Todo ello reafirma la identidad de Destino Oculto como una plataforma que combina turismo, entretenimiento y experiencias memorables.

Con Montego Bay, Wingo alcanza 25 rutas internacionales y reafirma su posición como la aerolínea que busca ser las alas favoritas para volar en Latinoamérica a bajo costo. Esta ciudad, ubicada en la costa noroeste de la isla, es reconocida mundialmente por sus playas de aguas turquesa, su vibrante vida nocturna y la calidez de su cultura local

Cabe resaltar que en 2024, las llegadas de ciudadanos colombianos a Jamaica aumentaron un 32.3% en comparación con 2023 y, solo en el primer semestre de 2025 (enero–junio), se registró un crecimiento adicional del 25.2% interanual, según Jamaica Tourism Board. Con esta nueva ruta estacional, se espera acelerar aún más esta tendencia.

“Con la apertura de Montego Bay seguimos cumpliendo nuestra promesa de llevar a los colombianos a destinos inéditos, accesibles y memorables. Este nuevo paso refuerza nuestro compromiso de innovar y seguir conectando a más viajeros con experiencias auténticas”, finalizó Jiménez.

A continuación un video de Ornella Sierra, creadora de contenido, que muestra cómo vivieron los 372 pasajeros la experiencia de Destino Oculto:

