Una marca que crea conexión mordisco a mordisco

La marca encuentra en la interacción digital y en los territorios culturales una plataforma para cocrear, experimentar y lanzar propuestas que surgen del diálogo constante con su audiencia.

Chocolatina Jumbo no solo es un ícono del sabor: es una marca que ha conquistado el corazón de los colombianos con una conexión emocional profunda, auténtica y vigente. El Brand Love Index 2025 la ubica entre las más amadas del país, gracias a su entendimiento de la audiencia, un ADN coherente y una presencia constante en los territorios culturales que mueven a los jóvenes.

Para Juliana Morales Cañón, coordinadora de mercadeo de Compañía Nacional de Chocolates, la clave está en poner siempre al consumidor en el centro. “Pensamos en sus gustos, en cómo conectar de forma genuina. Jumbo hace parte del día a día de los jóvenes y de los momentos especiales que generan vínculos emocionales”. Esa escucha activa ha llevado esta marca a moverse casi por completo en el mundo digital, donde identifica tendencias reales para cocrear productos que se vuelven fenómenos inmediatos, como la edición limitada Jumbo MiniChips, agotada en pocas semanas y creada por petición de los usuarios.

Esa lectura de la cultura también impulsó Jumbo x Ryan Castro, una colaboración que marcó un antes y un después. Para Mónica Giraldo Orozco, directora de mercadeo global, el proyecto refleja el espíritu de la marca: cercana, popular y sin moldes. “Ryan es un artista del barrio, de la gente... y eso es Jumbo”. Durante dos años, la marca cocreó con él concepto, sabor y diseño. Es la primera vez que Jumbo dio libertad creativa para que un artista interviniera su empaque des-de la esencia del mismo.

El resultado trascendió la campaña. Ryan se convirtió en un ver-dadero embajador orgánico que llevó su chocolatina a cada espacio. Más de 1,2 millones de unidades vendidas en un mes, muchos contenidos virales en Tik Tok e incluso creadores, fans y otros artistas se sumaron sin pauta ni acuerdos.

Jumbo demuestra que el amor de marca se construye con coherencia, consistencia y vigencia cultural. Desde sus Jumbo Con ciertos hasta sus ediciones limitadas, la marca sigue habilitando experiencias memorables que impulsan a los jóvenes a ser fieles a su esencia. Y así, mordisco a mordisco, continúa consolidándose como la favorita delos colombianos.

