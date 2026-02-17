Barranquilla recibió el Carnaval con alianza entre Buchanan’s 18 y Manuel Restaurante

En el marco del Carnaval de Barranquilla, Buchanan’s 18 Special Reserve y Manuel Restaurante se aliaron para recibir a visitantes y locales desde una propuesta centrada en la hospitalidad y la mesa.

En el marco del Carnaval de Barranquilla, Buchanan’s 18 Special Reserve anunció alianza con Manuel Restaurante para dar la bienvenida a la celebración, en un contexto en el que la ciudad recibió visitantes de distintas regiones del país.

Según la información entregada por la marca, la iniciativa buscó integrarse a la tradición local de hospitalidad que caracteriza esta temporada, cuando la ciudad se prepara para el inicio oficial de la fiesta.

Buchanan’s 18 se sumó a esta dinámica como parte de la experiencia de bienvenida al Carnaval, mientras que Manuel Restaurante participó desde su propuesta gastronómica. Cabe destacar, que el restaurante fue incluido en la edición 2025 de Latin America’s 50 Best Restaurants.

“El Carnaval de Barranquilla es una celebración que nace del deseo profundo de recibir y compartir. Esa forma de hospitalidad, generosa y cercana, conecta de manera auténtica con la visión de Buchanan’s 18. Junto a Manuel, celebramos una bienvenida que se construye desde el corazón y alrededor de la mesa”, señaló Eric Strauss, Director de Marketing de Diageo.

En el comunicado oficial, destacan a la gastronomía como vehículo de este acto de bienvenida. No como protagonista, sino como un lenguaje que acompaña la experiencia de recibir. El reconocimiento de Manuel Restaurante en la edición 2025 de Latin America’s 50 Best Restaurants respalda una hospitalidad que dialoga con el mundo sin perder su raíz local. Asimismo, la presencia de Buchanan’s 18 como Whisky Oficial de Latin America’s 50 Best Restaurants 2025 fortalece su vínculo con quienes elevan la experiencia de hospitalidad en Latinoamérica.

