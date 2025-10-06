Whiskas y EXTE promueven la variedad de su comida húmeda

Whiskas, la marca de alimento para gatos, fortaleció su presencia en Colombia a través de una campaña implementada por EXTE, la AdTech que integra tecnología, creatividad y medios para potenciar marcas.

La iniciativa, fue liderada desde Mars por Daniela Carfora, gerenta de medios de South Latam, quien tuvo como objetivo reforzar el awareness y la educación sobre la variedad de sabores de los sobres de Whiskas, además de impulsar la conversión hacia distintos retailers.

Esta campaña se desarrolló entre los días 13 de junio y el 31 de julio, donde la estrategia se enfocó en una segmentación contextual dirigida a amantes y dueños de gatos, en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena. La campaña combinó formatos shoppable e interactivos en video, logrando 1.369.170 impresiones y un alcance de 1.275.542 usuarios.

Por un lado, los formatos shoppable superaron las 788.000 impresiones y alcanzaron más de 729.000 usuarios únicos, generando más de 7.800 clics al sitio web, un 19% por encima del benchmark. Los formatos de video registraron más de 581.000 impresiones, con un rendimiento superior en un 4% al promedio de referencia. La planificación y ubicación de los anuncios favorecieron la interacción, mientras que la creatividad logró captar la atención en las zonas de mayor relevancia, con buena lectura en la audiencia Z.

Mientras que el formato de video interactivo desplegó videos en pantalla completa tras la interacción, manteniendo una creatividad de recordatorio que reforzó el mensaje. En paralelo, los formatos shoppable ofrecieron una experiencia inmersiva y dinámica que facilitó el engagement y la conversión hacia e-commerce y landings de retailers. Estas acciones impulsaron la atención, el tiempo de permanencia y acompañaron al usuario en todo el funnel, desde el conocimiento hasta la conversión.

“El objetivo fue llevar adelante la variedad de sabores de sobrecitos Whiskas, haciendo hincapié en la diversidad para cada día de la semana. Partimos de dos conceptos: el primero con foco en la educación para que los cat parents entiendan que no se trata de un snack, sino que es un alimento completo y balanceado que se puede dar todos los días. Por otro lado, y para interpretar a los cat parents, llevamos al frente nuestros sabores para que sepan qué quieren y puedan darle un sabor distinto todos los días a su gato”, explicó Daniela Carfora, gerenta de medios para América del Sur (DDM) cross categorías de Whiskas.

Dentro del comunicado destacaron que el análisis de la creatividad mostró que los elementos visuales y los llamados a la acción estuvieron ubicados en zonas de mayor atención, lo que favoreció la interacción de los usuarios. Los indicadores de viewability se mantuvieron saludables durante toda la iniciativa, alcanzando casi un 80% en promedio en julio, lo que refleja la publicación en sitios y plataformas de alta calidad.

“Unimos tecnología, creatividad y medios para optimizar el recorrido del cliente desde el descubrimiento hasta la conversión, elevando el impacto de la campaña. Agradecemos a nuestro cliente por confiar en la innovación que LG trae al mundo de la TV, clave para llegar a nuevas audiencias y superar ampliamente las metas” destacó Gabriela Santos, country manager de EXTE Colombia.

