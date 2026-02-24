Agencia Social y Coca-Cola reúnen a diversas comunidades frente al Trofeo Original de la Copa Mundial de la FIFA™

Coca-Cola y Agencia Social transformaron la visita del trofeo original en un espacio dónde diferentes comunidades disfrutaron de una experiencia inmersiva.

Bajo la premisa de Coca-Cola de conectar a las personas a través de experiencias compartidas, el fútbol se activa como una plataforma capaz de sincronizar audiencias, amplificar emociones y generar puntos de encuentro entre distintas realidades. Esa narrativa tomó forma en Bogotá con la llegada del Trofeo Original de la Copa Mundial de la FIFA™.

La jornada se configuró como una experiencia de marca que reunió a diversas comunidades en torno al símbolo más reconocido del fútbol global, integrando territorio, emoción y participación en un mismo espacio.

Gracias al trabajo entre Coca-Cola y Agencia Social, un grupo de 40 invitados especiales, entre ellos líderes comunitarios, indígenas, mujeres emprendedoras, personas con discapacidad y creadores de contenido vivieron de cerca una experiencia llena de emociones.

Traer el Tour del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA™, presentado por Coca-Cola, a Bogotá es una celebración de nuestra pasión. Pero lo que realmente hace especial este Tour es compartirlo con todos, demostrando que el fútbol es una fuerza que une y trasciende fronteras

Menciona Isabel González, gerente de comunicaciones y sostenibilidad de Coca-Cola Company para Colombia y Venezuela.

La labor de la Agencia Social fue clave para conectar el propósito de la compañía con las comunidades mencionadas. Al integrar a estos grupos en una experiencia de alto impacto, se logró un ejercicio de inclusión real, donde el acceso a la cultura deportiva se convierte en una herramienta de motivación y sentido de pertenencia.

Desde Agencia Social trabajamos para que la pasión del mundial llegara a todos. Esta jornada con 40 representantes de diversas poblaciones demuestra que cuando las marcas y las comunidades se encuentran, generamos experiencias que cumplen sueños

Juan David Rojas, director ejecutivo de Agencia Social.

También le puede interesar: Juan Valdez 1959, la primera flagship store de Juan Valdez en el mundo