Barry Callebaut presenta en Colombia: Callebaut Masters of Taste

Barry Callebaut, la compañía detrás de la marca global Callebaut y otras marcas locales, llega a más de 25.000 clientes finales en Colombia, Perú y Centroamérica.

La compañía Barry Callebaut anunció en Colombia el lanzamiento de “Callebaut Masters of Taste”, una nueva esencia de marca enfocada en la maestría del sabor, la innovación aplicada y la co-creación con clientes del sector gastronómico e industrial.

La propuesta se basa en más de 100 años de trayectoria de la marca Callebaut en la tradición del chocolate belga y busca reforzar su relación con chefs, artesanos y actores de la industria del chocolate a nivel global.

De acuerdo con cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, el sector de chocolate, cacao y confitería en Colombia registró un crecimiento de 10,94 % durante el primer trimestre de 2025, superando el promedio del sector manufacturero y del PIB nacional. Estos resultados reflejan el dinamismo del ecosistema agroindustrial del cacao en el país.

Actualmente, Barry Callebaut cuenta con operaciones en más de 60 países y atiende clientes en más de 145 mercados. En América Latina, la compañía ha fortalecido su presencia con un enfoque en crecimiento, innovación y cercanía con los clientes, dentro de su estrategia regional North Latam.

“Masters of Taste refleja cómo entendemos hoy el chocolate: es una experiencia que nace del cacao, se construye con conocimiento y se potencia cuando trabajamos de la mano con nuestros clientes. Colombia es un mercado clave para nuestra estrategia regional y un punto de conexión para el crecimiento en North Latam”, afirmó David Jaramillo, managing director de la compañía para la región.

En Colombia, la empresa opera a través de una alianza estratégica con Levapan y con distribuidores en Perú y Centroamérica, lo que le permite llegar actualmente a más de 25.000 clientes finales.

“Nuestro propósito es crear experiencias extraordinarias de sabor que inspiren a clientes y consumidores, de manera responsable y sostenible, desde el origen del cacao hasta el producto final. Masters of Taste refleja esa visión: la maestría del sabor puesta al servicio de la innovación, la co-creación y el crecimiento de nuestros clientes”, agregó Jaramillo.

Cabe destacar, que en América Latina, la compañía opera bajo el modelo “bean to bar”, que abarca toda la cadena de valor, desde el procesamiento del cacao hasta la producción de chocolate. Esta estructura integrada le permite atender a clientes industriales, semiindustriales y gourmet con soluciones adaptadas a distintos perfiles de negocio.

