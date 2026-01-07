Las machitas siguen dando batalla: así son las nuevas botas de Croydon

En el campo colombiano no hay espacio para lo desechable. Las herramientas se heredan, se reparan, se cuidan. Allí, una bota no es solo calzado: es jornada, terreno, cansancio y dignidad. Por eso, cuando alguien habla de botas de PVC, muchas veces no menciona una marca sino un nombre que ya hace parte del lenguaje cotidiano: “unas Macha”. Croydon entendió hace tiempo que ese reconocimiento no se construye con promesas, sino con años caminando el mismo barro que sus usuarios.

Con el lanzamiento de La Macha XT , la compañía presenta una nueva generación de botas pantaneras pensadas para el campo moderno, sin romper con la tradición que convirtió a la línea en un referente. Se trata de una bota diseñada para quienes trabajan en agricultura, ganadería, piscicultura y otros oficios rurales que enfrentan humedad constante, terrenos irregulares y largas jornadas de trabajo. Un producto que busca estar a la altura de una mano de obra que es técnica, exigente y esencial para el país.

La Macha XT incorpora refuerzos en metatarso y talón —zonas de alto impacto—, una suela tipo tractor de alto agarre y una caña anatómica que permite trabajar con las piernas flexionadas sin generar incomodidad. A esto se suma un nuevo descalzador higiénico y resistente, presentado en la nueva línea de botas Croydon, y un diseño robusto que combina funcionalidad con orgullo rural. Disponible en versiones alta y baja, y en colores como negro crepé, negro total y verde, la bota se adapta a distintos tipos de trabajo y preferencias de uso.

Pero el lanzamiento va más allá del producto. La llegada de La Macha XT coincide con un hito clave para la compañía: el logro de Croydon Carbono Neutro, una iniciativa de la marca con una industria del PVC más responsable. En 2024, la empresa recuperó más de 173 mil kilos de PVC posconsumo, reincorporándolos a nuevos procesos productivos bajo estándares certificados de calidad. A esto se suma una reducción significativa en el consumo energético y la compensación total de su huella de carbono anual.

La Macha XT no busca reinventar el campo, sino acompañarlo mejor.

