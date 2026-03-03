Llegan los Best Branding Awards a Colombia

Colombia se une oficialmente al prestigioso circuito latinoamericano de los Best Branding Awards®, un certamen que llega al país de la mano de P&M para redefinir los estándares de excelencia en la gestión de marcas.

El año 2026 marca un hito para la industria del mercadeo y la comunicación en el país. Con el aterrizaje de los Best Branding Awards® (BBA), programa creado originalmente en Chile por Valora, Colombia profesionaliza la evaluación de sus marcas con una óptica global.

Esta plataforma no busca premiar únicamente la estética visual. Su propósito es identificar y visibilizar aquellas estrategias que generan valor real, consistente y medible a largo plazo, para consolidar el branding como una disciplina fundamental para el éxito de las organizaciones de cualquier escala.

El enfoque estratégico y técnico

A diferencia de otros festivales, los BBA entienden el branding como la gestión estratégica de la identidad y el capital marcario. Esto incluye desde la definición del propósito y el posicionamiento, hasta la arquitectura de marca y la identidad verbal. El objetivo es elevar la conversación sectorial y reconocer a quienes transforman negocios, a través de metodologías sólidas y diseño estratégico.

¿Quiénes pueden participar?

La convocatoria es inclusiva y diversa, y está abierta a:

Empresas y grandes anunciantes

Consultoras de marca y agencias (publicidad, comunicaciones, mercadeo)

Startups: con un máximo de cinco años de constitución (participan específicamente en Best Startup Brand)

Profesionales independientes

Los casos deben presentarse generalmente en dupla (empresa-consultora) o como desarrollos in-house, siempre y cuando el proyecto haya sido gestado dentro de la organización.

El sistema de evaluación: el peso de la solución

El jurado, integrado por líderes de opinión, académicos y directivos de primer nivel, evaluará cada postulación bajo tres criterios fundamentales:

Desafío (25%): el contexto del mercado y la claridad de los objetivos planteados.

Solución (50%): el núcleo del premio. Se evalúa la idea clave, la coherencia entre estrategia e identidad, y la capacidad creativa para resolver el problema de forma original y sostenible.

Impacto (25%): evidencia cualitativa o cuantitativa del cambio generado en la percepción, cultura interna o posicionamiento de la marca.

Requisitos y cierre

Para inscribirse, los interesados deberán presentar una documentación rigurosa que incluye manuales de marca y un video explicativo no promocional de máximo tres minutos. La llegada de los BBA a Colombia es, sin duda, la oportunidad para que el talento local valide su trabajo bajo estándares internacionales y demuestre por qué el branding es el activo más valioso de una compañía.

El sistema de categorías de los BBA no es solo una lista. Es un mapa de la disciplina del branding moderno. Se dividen en cinco grandes grupos estratégicos y el Best of Year:

1. Estrategia y arquitectura de marca

Estrategia de marca

Estrategia de marca B2B

Estrategia de marca B2C

Estrategia de marca sin fines de lucro

Arquitectura de marca

Extensión de marca

Rebranding

Rebranding visual, tono y estilo

2. Creación e innovación

Creación de marca nueva

Marca de empresa startup

Naming

Innovación en branding

3. Identidad visual y expresiva

Identidad visual

Identidad verbal y tono de voz

Identidad auditiva

Identidad de personajes y mascotas de marca

4. Experiencia y activación de marca

Experiencia de marca en espacios físicos

Experiencia de marca en espacios digitales

Experiencia de marca: activación

5. Categorías especiales

Branding adaptado localmente - GLOCAL

Extensiones de línea

Guías de identidad de marca

Branding interno

Nota: Estas categorías NO califican para el Best of the year.



Best of the year: el estándar de oro en gestión marcaria

Se otorga al caso que, con datos y visión, demuestra que el branding es una herramienta de gestión crítica para las organizaciones modernas. Este galardón corona el trabajo más destacado del año.

Este artículo es una Colaboración paga con Best Branding Awards®.

Artículo publicado en la edición #502 de los meses de febrero y marzo de 2026.

También le puede interesar: Manzana Postobón convierte el Giro de Rigo Barranquilla en el punto de encuentro: “El Parchadero de los Mijitos” para toda la familia y amigos