Mundial 2026: Motorola anuncia a David Ospina como nuevo embajador de la marca

Motorola eleva su apuesta por inspirar a miles de usuarios en América Latina con la incorporación del arquero colombiano David Ospina como nuevo embajador de marca. Reconocido como una de las figuras más queridas del país, Ospina representa los valores de compromiso, esfuerzo y cercanía que inspiran a millones de personas dentro y fuera de la cancha.

“Este anuncio es el resultado del esfuerzo constante que durante meses el equipo de Motorola ha venido desarrollando desde Colombia, bajo los lineamientos de nuestro aliado oficial FIFA. Hoy celebramos la incorporación de un futbolista que inspira seguridad, respeto y confianza dentro y fuera de la cancha. David Ospina, arquero de nuestra Selección, ha demostrado a lo largo de su carrera ser un hombre de familia, responsable y respetuoso. Por eso, cuando defiende el arco, transmite tranquilidad y confianza a todo un país. Sin duda, representa los valores de nuestra marca y por ello se convierte en nuestro embajador oficial en la Copa Mundial de la FIFA™ 2026, torneo que apoyamos con tecnología para unir lo mejor del deporte y la innovación, conectando a más de seis mil millones de fanáticos en esta edición”, confirma Luz Elena Muñoz, gerente de marketing de Motorola Colombia.

Este año como partner oficial de smartphones de la Copa Mundial de la FIFA™ junto a Lenovo, Motorola ha trabajado en ofrecer tecnología inteligente e innovadora que acerca a los aficionados al fútbol. Desde capturar cada momento hasta compartir cada celebración, los dispositivos hacen que el mayor espectáculo del mundo sea más accesible que nunca. En esta oportunidad la incorporación de David Ospina como embajador de marca confirma la apuesta que la compañía tiene en Colombia y la región, siendo el único embajador en América Latina y con la aprobación de la FIFA.

Con una trayectoria deportiva ejemplar y una vida personal marcada por la dedicación a su familia, Ospina encarna la esencia de lo que significa estar conectado con lo que realmente importa. Su disciplina profesional y su autenticidad lo convierten en el aliado perfecto para transmitir el mensaje de que la tecnología es una herramienta para potenciar la vida cotidiana y mantenernos unidos.

“Estoy muy orgulloso de sumarme al equipo de Motorola en esta Copa del Mundo. Será mi tercer torneo y probablemente el último, lo que lo convierte en una experiencia aún más especial. Para mí, el celular es más que un dispositivo: es un compañero, un confidente. Busco siempre características que me den tranquilidad, que me ofrezcan la mejor tecnología y que me permita mantenerme conectado con mi familia. Al mismo tiempo, es una herramienta clave en mi trabajo, porque me ayuda a analizar el juego de nuestros oponentes y prepararme de la mejor manera para cada partido”, afirmó David Ospina, arquero colombiano.

Durante el inicio de su carrera profesional el primer celular que acompañó a Ospina fue un Motorola Pebl U6 que todos conocían por su forma ovalada, desde entonces su experiencia con la marca ha sido muy positiva y basada en la confianza que generan sus dispositivos, por ello esta alianza es más que especial.

