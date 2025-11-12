Sofía Vergara se une a Skechers como nueva embajadora de marca

La actriz y empresaria Sofía Vergara fue anunciada como la nueva embajadora global de Skechers. A través de una campaña internacional centrada en las líneas Hands-Free Slip-ins y Glide-Step, la marca busca destacar el equilibrio entre moda y comodidad con la participación de la colombiana.

Skechers anunció este 10 de noviembre de 2025 la incorporación de la actriz y empresaria colombiana Sofía Vergara como su nueva embajadora de marca. Vergara, es reconocida por su trayectoria en televisión y cine, ha sido nominada en cinco ocasiones a los premios Emmy y Golden Globe. En 2025 se convirtió en la primera latina nominada al premio Emmy a mejor actriz protagónica en serie limitada o antológica por su papel en Griselda.

Según informan en su comunicado oficial, el vínculo entre la actriz y la marca comenzó de manera casual, cuando tras una cirugía de rodilla buscó calzado cómodo y descubrió Skechers por cuenta propia. Posteriormente, su equipo inició conversaciones con la empresa, logrando esta colaboración.

Como embajadora de marca, la colombiana protagonizará una campaña en la que destacarán el estilo, la versatilidad y la comodidad del calzado Skechers, especialmente de sus líneas Hands-Free Slip-ins y Glide-Step.

“Sofía encarna todo lo que representa Skechers: audacia, confianza y comodidad sin compromisos (...) Aporta una energía fresca a la marca, y su pasión por el diseño se verá reflejada en todo lo que hagamos juntos”, destacó Michael Greenberg, Presidente de Skechers.

Con más de 50 millones de seguidores y un reconocimiento global que abarca desde Hollywood hasta Barranquilla, Sofía Vergara suma una presencia con la marca estadounidense con la cual su enfoque estará en llevar el mensaje, según informa la marca en que: la moda sin esfuerzo y la comodidad cotidiana se encuentran en un solo paso.

