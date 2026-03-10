Del skincare coreano a las arepas: Mercado Libre revela cómo consumen los colombianos

Mercado Libre presentó una nueva edición de MELI Trends, el análisis de más de 8 millones de usuarios y 80 millones de visitas mensuales en Colombia durante el 2025.

Con más de 8 millones de usuarios únicos registrados y 80 millones de visitas mensuales, la plataforma funciona como un espejo cultural del país. En 2025, ese reflejo muestra un consumidor que navega entre lo global y lo local con naturalidad, integrando ambos mundos en sus decisiones de compra.

Este comportamiento, definido como consumo “Glocal”, muestra a un colombiano que busca la sofisticación internacional sin abandonar su esencia. En la mesa, por ejemplo, mientras el fenómeno viral del “Chocolate Dubái” aterrizó con fuerza generando 3.8 mil búsquedas en el segundo semestre, los clásicos locales mantuvieron un dominio indiscutible. Las arepas alcanzaron las 188 mil búsquedas, mientras que el cacao consolidó su crecimiento con más de 3 mil registros adicionales. Esta búsqueda de equilibrio se extiende también al cuidado personal, donde el auge del skincare coreano, con marcas como Anua y Beauty of Joseon, convive con una creciente preferencia por el diseño y la moda de autor local.

Durante 2025, la pasión por los ídolos y la cultura pop se tradujo directamente en intención de compra. Figuras como Shakira detonaron 122 mil búsquedas en la plataforma, mientras que artistas como Beéle no solo lideraron los rankings musicales, sino que también impulsaron el interés por la moda urbana con más de 1.2 mil búsquedas.

Este comportamiento también se reflejó en marcas colombianas como Mario Hernández, cuyos charms coleccionables “Suspiros” generaron 2.8 mil búsquedas. Los datos confirman que el fandom no se queda en la admiración: se convierte en acción dentro del marketplace.

La tecnología también evidencia esta dualidad de lo glocal: los celulares alcanzaron 15,7 millones de búsquedas, PlayStation 6,8 millones y Xbox 5 millones. En esa misma ola, marcas colombianas como Kalley y Challenger superaron el millón de búsquedas, mientras Haceb alcanzó más de 778 mil, demostrando que lo local compite y crece en un ecosistema global.

Finalmente, el ciclo de consumo cierra con la forma en que los colombianos comparten su tiempo libre, uniendo el deporte y el entretenimiento digital en una misma pantalla.

La Fórmula 1 lideró la agenda deportiva con 952 mil búsquedas, conviviendo con la pasión por la Selección Colombia y equipos locales como Millonarios y Atlético Nacional. Este interés masivo se complementa con los hábitos en Mercado Play, donde el 60% del consumo se concentró en series, revelando un patrón de audiencia que alcanza su pico máximo los domingos entre las 8:00 p.m. y las 10:00 p.m..

Este juego “glocal” representa algo más profundo que una tendencia de compra: habla de identidad. El colombiano quiere estar al día con lo que ve en redes sociales, con las series que consume o los productos que se viralizan, pero no renuncia a los sabores, marcas y símbolos que hacen parte de su historia. Es un consumidor que mezcla TikTok con tradición, innovación con arraigo y sofisticación con memoria cultural.

Así, MELI Trends demuestra que las búsquedas no sólo anticipan ventas, sino que cuentan la historia de un país que evoluciona sin perder sus raíces.

