Coca-Cola trae a Bogotá el Tour del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA™

La activación se centró en una experiencia inmersiva que destacó las emociones que acompañan el fútbol y permitió a los asistentes fotografiarse junto al Trofeo Original.

El Tour del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA™ llegó a la capital como parte de la iniciativa global presentada por Coca-Cola, en el marco de la cuenta regresiva hacia la Copa Mundial de la FIFA 26™.

El evento contó con la participación de David Trezeguet, campeón del mundo en 1998, y Mario Alberto Yepes, ex capitán de la selección Colombia, quienes acompañaron la presentación del Trofeo Original ante asistentes y medios.

David Trezeguet, campeón del mundo en 1998

La activación en Bogotá se enmarca en la plataforma de marca que la compañía desarrolla alrededor del fútbol y que, según explicó María T. Pérez, directora senior de marketing para Coca-Cola en Colombia y Venezuela, busca reconocer la diversidad de emociones que se experimentan durante un partido. De acuerdo con la directiva, la iniciativa parte de la premisa de que en el fútbol conviven sensaciones como la ansiedad, la euforia, la frustración y el orgullo, y que la marca acompaña a los aficionados en cada una de ellas.

El recorrido, realizado en el Gran Salón de Corferias, fue diseñado como una experiencia inmersiva de aproximadamente 50 minutos. La puesta en escena incluyó ambientación sonora, proyecciones y espacios temáticos orientados a recrear distintos momentos asociados al torneo. El circuito concluyó con la fotografía oficial junto al Trofeo Original.

El Trofeo está elaborado en oro macizo de 18 quilates, pesa 6,175 kilogramos y mantiene el diseño vigente desde 1974. Permanece habitualmente en el Museo de la FIFA en Suiza y solo sale en dos contextos: durante la Copa Mundial y en el Tour global presentado por Coca-Cola.

El sexto Tour internacional comenzó el 3 de enero de 2026 y contempla 75 paradas en más de 30 países a lo largo de más de 150 días, incluyendo ocho naciones de América Latina. Con su paso por Bogotá, la iniciativa continúa su recorrido regional previo a la Copa Mundial de la FIFA 26™.

También le puede interesar: World presenta resultados sobre percepción de autenticidad en relaciones digitales