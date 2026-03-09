63,6 % de las empresas creadas por mujeres sobreviven después de su primer año

En 2025 se registraron 176.507 nuevas empresas lideradas por mujeres en Alegra, un crecimiento del 11,4 % frente al año anterior. Los negocios creados por mujeres presentan mayor resiliencia, con una tasa de supervivencia de 6,2 puntos porcentuales superior frente a los liderados por hombres.

El emprendimiento femenino continúa ampliando su presencia en el ecosistema empresarial colombiano, especialmente en el uso de herramientas digitales para la gestión de negocios. Datos de la plataforma de gestión empresarial Alegra.com indican que 1 de cada 3 empresas que utilizan soluciones digitales de administración es liderada por una mujer.

Según cifras de la plataforma, durante 2025 se registraron 176.507 nuevas empresas lideradas por mujeres, lo que representa un crecimiento interanual del 11,4 % frente a 2024. Este comportamiento refleja una mayor participación femenina en la creación de negocios y una creciente adopción de herramientas tecnológicas para administrar procesos contables, financieros y operativos desde las primeras etapas de las empresas.

El análisis también muestra indicadores relacionados con la sostenibilidad de los negocios. De acuerdo con los datos recopilados por Alegra.com, las empresas creadas por mujeres presentan una tasa de supervivencia del 63,6 % después de 12 meses, una cifra 6,2 puntos porcentuales superior a la de los negocios liderados por hombres.

En cuanto a los sectores con mayor participación femenina, los datos identifican una presencia relevante en arte y artesanías (54,4 %), cuidado personal (48,3 %), educación (43,1 %) y salud (41,8 %), actividades en las que las mujeres concentran una proporción significativa de emprendimientos dentro de la plataforma.

A nivel regional, el emprendimiento femenino presenta una mayor concentración en Valle del Cauca, Antioquia y Bogotá, territorios que registran el mayor número de negocios administrados por mujeres en el sistema.

El crecimiento del emprendimiento femenino también está acompañado por un proceso de digitalización en la administración empresarial. De acuerdo con los datos analizados, el 78,79 % de los negocios liderados por mujeres emite su primera factura durante el primer mes de operación, lo que evidencia una adopción temprana de herramientas digitales para formalizar y gestionar sus actividades comerciales.

Este comportamiento se enmarca dentro de una transformación más amplia del ecosistema empresarial, donde el uso de tecnología se ha convertido en un recurso para optimizar procesos administrativos y financieros.

“Cada vez vemos más mujeres que utilizan herramientas digitales para administrar sus negocios desde el primer día. La tecnología se está convirtiendo en un aliado clave para facilitar la formalización, mejorar la gestión financiera y fortalecer el crecimiento de los emprendimientos liderados por mujeres”, señala Andrea Hoyos, Directora de Ingeniería de Alegra.com.

En Colombia, las micro, pequeñas y medianas empresas representan más del 99 % del tejido empresarial, contexto en el que el crecimiento del emprendimiento femenino se suma a las dinámicas de creación de nuevas empresas y adopción tecnológica dentro del país.

