Formación que conecta con empleo: PGD Media Camp abre 35 cupos para nuevos talentos en Colombia

Publicis Global Delivery anuncia la apertura de una nueva edición del Media Camp, el bootcamp intensivo que funciona como una puerta de entrada directa a la red de talento más grande de la región.

Los profesionales que estén interesados en integrarse a proyectos de impacto global y que quiera escalar su carrera pueden postularse en los siguientes enlaces:

Media Buying Analyst

Media Planning Analyst

Media Finance Analyst

Media Billing Analyst

Este espacio se llevará a cabo en Bogotá los días 7 y 8 de febrero y cuenta con 35 cupos que se dividen en las áreas de Media Buying, Media Planning, Media Finance y Media Billing. Los requisitos que deben cumplir los aspirantes incluyen: contar con al menos un año de experiencia en la industria y demostrar un nivel de inglés avanzado (B2 o C1), habilidades clave para poder hacer parte del entorno multicultural que define a Publicis Global Delivery.

Más que un entrenamiento, el Media Camp es un proceso de selección dinámico y gratuito que está diseñado para profesionalizar a los talentos de la industria. Durante el proceso, los asistentes tendrán la oportunidad de interactuar con expertos de la industria y podrán acceder a herramientas tecnológicas, transformando el fin de semana en una experiencia innovadora y de crecimiento profesional.

Con estas iniciativas, la central de talento de Publicis Groupe, continúa fortaleciendo el ecosistema publicitario en Latinoamérica por medio de iniciativas diseñadas para transformar la industria desde la especialización del talento a otro nivel. Con una trayectoria consolidada la compañía ha centrado sus esfuerzos el potenciar la competitividad del talento local para liderar proyectos de escala global, posicionando a Colombia como un punto fundamental para la innovación, la creatividad, data, tecnología e IA.

Este enfoque ha permitido que Publicis Global Delivery actúe como un motor de desarrollo profesional, por medio de plataformas de aprendizaje práctico para conectar a profesionales de Latinoamérica con marcas de impacto global.

También le puede interesar: Estas son las 13 empresas certificadas en comunicación comercial responsable