La experiencia LG continúa después de la compra

La relación entre los usuarios y las marcas de tecnología no termina en la compra: en Colombia, la posventa es decisiva para entender cómo se usan los productos, qué esperan los consumidores y cómo responden las compañías. En LG, este proceso ya forma parte del día a día de sus usuarios.

Para Hugo Ma, CEO de LG Electronics Colombia, la posventa es el momento en que la experiencia con un producto cobra vida, “cuando los usuarios pueden vivir realmente el Life's Good que prometemos a través de nuestros electrodomésticos”. La relación con LG no termina con la compra, la posventa es la excusa para potenciar la experiencia real. No se trata solo de resolver fallas, sino de acompañar y conectar a las personas con su producto.

El consumidor colombiano busca respuestas personalizadas, rápidas y claras, así como canales que le permitan sentirse acompañado más allá de la asistencia tradicional. Frente a estas expectativas, LG opera un modelo que combina:

Atención con IA para resolver dudas simples sin fricciones. Asesoría humana en los casos que requieren una conversación más profunda. Telepresence, un formato de atención remota que guía al usuario paso a paso desde su propio entorno.

En LG, el servicio posventa está integrado en todo el ciclo de vida del producto, porque una buena experiencia no depende únicamente del desempeño del dispositivo; también de cómo el cliente aprende a usarlo, lo mantiene y recibe apoyo cuando lo necesita.

Desde el primer momento, LG ofrece orientación para el uso eficiente de sus productos, y en caso de presentarse una falla, la posventa funciona como una red de apoyo confiable, respaldada por asesores capacitados, técnicos especializados y un equipo de ingeniería que garantiza diagnósticos precisos y soluciones efectivas. Además del mantenimiento preventivo, componente clave para extender la vida útil y el rendimiento óptimo de los productos.

Con estas herramientas –incluido Remote Service para televisores–, Colombia se ha convertido en un punto de soporte para varios países de la región, con el que LG ha consolidado una operación más ágil y conectada.

