Internacional de Bogotá y su estrategia digital con su nueva hinchada

Según comunicados oficiales, la estrategia digital, cultural y comercial del nuevo equipo bogotano ha sabido comprender que los hinchas están buscando equipos que los satisfagan a partir de experiencias, contenido y cercanía más allá de los 90 minutos de juego.

La llegada del Internacional de Bogotá ha introducido un nuevo modelo de construcción de hinchada en el fútbol colombiano. Fue fundado el 10 de diciembre de 2025, y hasta el momento, el club ha registrado en sus primeros meses más de 1.600 abonos vendidos.

Por un lado, en sus redes sociales, distintos usuarios han cuestionado el rápido crecimiento de su base de seguidores. Parte de la respuesta está en los hinchas heredados del equipo de fútbol la Equidad, así como en una estrategia digital y comercial enfocada en generar conversación, contenido y experiencias más allá de los partidos.

“El caso del Internacional de Bogotá es fundamental para entender las nuevas dinámicas que los fanáticos del deporte están esperando y exigiendo a sus equipos para conectar de forma más estratégica”, señala Angélica Arévalo, gerente de industrias para LATAM en Infobip. “Es lo que conocemos, en la industria de la comunicación digital y conversacional, como ‘fan engagement’, un mecanismo que está siendo transformador en la manera como se consume el deporte actualmente y con vistas al futuro”.

Entre las acciones desarrolladas por el club se encuentra la participación del actor Ryan Reynolds como copropietario y su aparición en redes sociales vistiendo la camiseta del equipo, lo que amplificó el alcance de la marca en plataformas digitales. También realizó una activación en la que llevó su camiseta a la estratósfera, a más de 35 kilómetros de altura, como parte de una estrategia orientada a generar conversación en entornos digitales.

De acuerdo con el Reporte de Engagement de los Fanáticos del Deporte 2025/2026, elaborado por Infobip, ocho de cada diez aficionados manifiestan que quieren sentirse más conectados con sus equipos fuera del estadio y más allá de las transmisiones. El informe indica que la falta de interacción, contenidos relevantes y experiencias personalizadas es una de las principales causas de insatisfacción entre los hinchas.

En esa línea, el Internacional de Bogotá ha centrado su estrategia en construir comunidad a través de canales digitales y propuestas comerciales que buscan reducir barreras de entrada. Según el reporte, siete de cada diez aficionados están dispuestos a consumir merchandising y contenido de equipos con los que se sienten emocionalmente conectados, incluso si no se trata de su club tradicional.

“Según los hallazgos del informe, el hincha actual quiere participar, opinar y sentir que el club lo reconoce como parte de la comunidad”, explica Arévalo. “Los equipos que entienden esto diseñan experiencias más cercanas para fortalecer el vínculo emocional, incluso en proyectos deportivos nuevos”.

El informe también señala que los aficionados están abiertos a interactuar de manera constante a través de canales digitales, siempre que la experiencia sea útil y no invasiva.

