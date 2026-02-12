Así fue el Woohland 2026, un espacio para analizar el futuro del OOH en Colombia

En Colombia, la inversión publicitaria total crecerá un 9% en 2025, alcanzando los 6,6 billones de pesos colombianos (aproximadamente 1,7 mil millones de dólares), de acuerdo con Mediabrands.

La publicidad exterior en Colombia registra un mercado estimado en 6,6 billones de pesos, en un contexto marcado por la incorporación de tecnología, data y nuevos formatos digitales que transforman la planeación y ejecución de las campañas.

A partir de esta información y en su ruta de abarcar el sector, Publicis Groupe realizó en Medellín la edición del Woohland 2026, evento especializado en publicidad exterior. Por primera vez, el encuentro se llevó a cabo en la capital antioqueña en una jornada diseñada exclusivamente para el Grupo Nutresa, con el objetivo de fortalecer la visión estratégica sobre el ecosistema del Out Of Home (OOH).

El evento se desarrolló bajo un formato de showroom técnico, en el que los líderes de las marcas de Nutresa interactuaron con soluciones del medio, exploraron nuevos formatos y revisaron su aplicación en entornos urbanos. La dinámica incluyó estaciones enfocadas en creatividad integrada con tecnología DOOH (Digital Out Of Home), uso de data para segmentación de audiencias y formatos especiales con producciones diferenciales.

Durante la jornada se abordaron temas como retail, métricas de efectividad y tendencias globales en pauta exterior. El espacio permitió un intercambio centrado en los desafíos específicos de las marcas del grupo, con énfasis en tecnología y colaboración.

"Llevar Woohland a Medellín junto a nuestros aliados estratégicos es un paso clave en nuestra evolución. Buscamos que los equipos del Grupo Nutresa vivieran una experiencia técnica, práctica e inspiradora, validando que el OOH es una herramienta potente para generar conexiones en el entorno urbano", mencionó Sheyla Bedoya directora de OOH Publicis Groupe.

La edición se enmarcó en el modelo de trabajo Power of One de la compañía, orientado a integrar capacidades estratégicas, creativas y tecnológicas en el desarrollo de soluciones de comunicación.

También le puede interesar: RCN es la marca local líder con mayor retención digital en Colombia, según Comscore