La vigencia de la televisión en el ecosistema de entretenimiento

En la última videocolumna de 2025, Carolina Ibargüen Giraldo, CEO de Kantar Ibope Media Colombia y Ecuador, destaca sobre la relevancia actual de la televisión dentro del ecosistema de medios. El contenido se apoya en los resultados de la más reciente ola del Target Group Index (TGI) de Kantar Ibope Media.

Durante 2025, este espacio analizó de manera profunda el sector de medios y, en esta ocasión, la CEO de Kantar Ibope Media para Colombia y Ecuador, Carolina Ibargüen Giraldo, presenta un análisis basado en datos sobre la relevancia actual de la televisión dentro del ecosistema de medios. A partir de una encuesta aplicada a 6.840 personas entre los 12 y los 64 años, con el objetivo de entender los hábitos de consumo y la relación de las audiencias con los medios y las marcas.

En este estudio, se expone que la televisión mantiene un rol protagónico en los hogares, especialmente en las rutinas de entretenimiento y en la atención que las personas prestan a la publicidad. De acuerdo con los datos presentados, el 69,7 % de los encuestados identifica la televisión como su principal medio de entretenimiento, mientras que el 50,4 % afirma que es el medio en el que más atención presta a los anuncios, en un contexto caracterizado por la multiplicidad de plataformas y estímulos digitales.

La video columna también señala que el consumo de televisión sigue concentrándose en la pantalla grande, ya que el 48,1 % de las personas continúa viendo contenidos a través de un televisor o Smart TV, lo que confirma la vigencia de este dispositivo como eje del entretenimiento en el hogar. No obstante, se resalta que el consumo actual es multipantalla: el 52,2 % de los encuestados utiliza su teléfono móvil mientras ve televisión, lo que amplía la experiencia y abre oportunidades de interacción con los contenidos y las marcas.

Adicionalmente, se menciona una diversificación en los dispositivos de acceso, con un 11 % de personas que ve televisión desde su smartphone y un 10,3 % que lo hace desde su computadora. En términos de equipamiento, el 43,5 % de los hogares cuenta con dos televisores, un dato que refleja la presencia constante del medio en la vida familiar y su capacidad de conectar a distintas generaciones.

