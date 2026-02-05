Allianz fue reconocida como la compañía de seguros y de gestión de activos más valiosa a nivel global

La aseguradora aumentó el valor de marca en un 22% hasta alcanzar los 60.7 mil millones de dólares, una cifra récord que refleja su sólido desempeño financiero, estrategia global y enfoque en el cliente.

Allianz, líder mundial en seguros y gestión de activos, fue reconocida como la marca aseguradora y de gestión de activos más valiosa del mundo. Con un crecimiento del 22% en su valor de marca respecto al año anterior, la compañía alcanzó los 60.7 mil millones de dólares, posicionándose en el puesto 21 del más reciente informe de Brand Finance Global 500.

Este desempeño histórico no solo refleja su solidez financiera, demostrando un fuerte impulso como negocio y marca, vinculado al posicionamiento de la compañía en mercados estratégicos y de crecimiento, como Propiedad y Accidentes y Gestión de Activos, sino también el éxito de su estrategia global centrada en la satisfacción y experiencia de sus clientes, basada en un activo fundamental: la confianza.

En estos tiempos de incertidumbre, las personas buscan marcas que generen un valor auténtico en sus vidas. En Allianz, creemos que construir confianza empieza por escuchar: entender lo que los clientes necesitan, conectar con sus historias y estar presentes en los momentos que importan. Además, nuestra solidez y respaldo financiero nos permiten ofrecer soluciones seguras y confiables, asegurando que nuestros clientes siempre tengan el apoyo necesario para enfrentar cualquier desafío

Asegura Catherine Bernal, gerente de Comunicaciones, Marca y Experiencia del Cliente en Allianz Colombia.

Este anuncio se suma al reconocimiento por parte del prestigioso ranking ‘Best Global Brands 2025’ de Interbrand que, el año pasado, nombró a Allianz como la marca de seguros más importante del mundo por séptima ocasión consecutiva.

Como parte de su ADN, Allianz continúa promoviendo el bienestar a través del deporte. La compañía organiza la Carrera Allianz 15K, la competencia atlética de 15 kilómetros más importante de Colombia y la única de su tipo con categoría Para atlética, gracias a su alianza con el Comité Paralímpico Colombiano. En 2025, la carrera celebró su decimoquinto aniversario en Bogotá y su primera edición en Barranquilla. A nivel global, Allianz participa activamente en el mayor evento deportivo del planeta como socio oficial del Movimiento Olímpico y Paralímpico.

Además, Allianz Colombia se destaca por su sólida cultura organizacional. Actualmente, la compañía se encuentra en el Top 3 de las Mejores Empresas para Trabajar en Colombia para las Mujeres, según el ranking de Great Place to Work. Este reconocimiento es fruto de un compromiso genuino con la inclusión y la equidad de género, materializado en iniciativas como la eliminación de la brecha salarial de género, la licencia de paternidad extendida y la paridad de representación en la Junta Directiva, entre otras.

Asimismo, la compañía impulsa programas de protección de la biodiversidad, instalación de paneles solares, iniciativas de inclusión social y apoyo a comunidades vulnerables a través de la Fundación Allianz, una de las diez fundaciones del Grupo a nivel mundial. Estas acciones buscan construir un presente más sostenible y un futuro más seguro para todas las personas en Colombia.

Liderazgo estratégico en comunicación y experiencia

En línea con el fortalecimiento global de la organización, Allianz Colombia anuncia el nombramiento de Catherine Bernal Gómez como gerente de Comunicaciones, Marca y Experiencia del Cliente.

Con más de 20 años de experiencia en empresas líderes del sector retail como Alkosto, Cencosud y Corona, Bernal asume este nuevo desafío con el propósito de fortalecer el posicionamiento de la marca, potenciar las relaciones con los diferentes públicos de interés y consolidar una comunicación más cercana, digital y centrada en las personas. Además, es

Asumo este reto con la convicción de que una marca líder debe ser, ante todo, una marca humana. Mi intención es profundizar el vínculo con nuestros usuarios para que sientan a Allianz más cerca y auténtica. Quiero fomentar una escucha activa que nos permita entender sus realidades y responder con soluciones que verdaderamente impacten su bienestar

Añade Catherine.

Para 2026, Allianz Colombia proyecta profundizar su conexión con los clientes mediante estrategias innovadoras que humanicen la experiencia del seguro, transformándola en un acompañamiento cercano y confiable en cada etapa de la vida.

