WPP presenta Agent Hub, el ecosistema de súper agentes de IA

En el marco del CES 2026, La red global lanzó una plataforma que democratiza décadas de conocimiento estratégico y creatividad, transformándolos en herramientas de inteligencia artificial agéntica.

WPP ha dado un golpe de autoridad en la carrera por la innovación tecnológica con el lanzamiento oficial de Agent Hub. Integrado en su plataforma WPP Open, este nuevo ecosistema marca el paso hacia la IA agéntica, una evolución donde la tecnología no solo asiste, sino que actúa con base en marcos estratégicos definidos.

Diseñado como un mercado de aplicaciones interno, Agent Hub funciona como una librería centralizada que transforma décadas de datos propietarios en agentes de IA desplegables. El objetivo es claro: permitir que los clientes accedan a la inteligencia colectiva de la red de manera inmediata y a gran escala.

En el corazón de esta iniciativa está la democratización del conocimiento. Al codificar el pensamiento estratégico de sus líderes y expertos, WPP garantiza que cualquier equipo de marketing, sin importar su ubicación geográfica, pueda beneficiarse de los mejores marcos de trabajo de la organización.

El lanzamiento introduce una colección curada de "Súper Agentes", herramientas de alto impacto diseñadas para elevar la ejecución en estrategia de marca y desarrollo creativo. Estos agentes ya están disponibles para la fuerza laboral global de WPP, que supera los 100.000 empleados.

Uno de los pilares de este Hub es el Brand Analytics Agent. Este motor ofrece acceso instantáneo a casi 30 años de datos del Brand Asset Valuator, uno de los estudios de equidad de marca más robustos del mundo, permitiendo que las decisiones creativas se fundamenten en evidencia empírica.

Por otro lado, el Behavioural Science Agent replica el proceso de pensamiento de un científico del comportamiento. Al aplicar los marcos de trabajo de la reconocida práctica de Ogilvy, este agente ayuda a los equipos a descifrar las motivaciones humanas detrás del consumo.

La innovación también se apoya en el Analogies Agent, un catalizador estratégico que identifica paralelismos entre industrias. Su función es romper los silos del pensamiento sectorial y desbloquear soluciones creativas a problemas complejos mediante el pensamiento lateral.

Para el proceso de ideación pura, WPP presenta el Creative Brain. Este agente actúa como un compañero de "sparring" creativo, canalizando más de 150 años de inteligencia publicitaria para generar conexiones no obvias y potenciar el proceso de creación de conceptos.

Agent Hub no nació en el vacío; es el resultado de una filosofía de innovación desde la base. Desde el lanzamiento de WPP Open, los equipos han creado miles de agentes personalizados usando herramientas no-code, de los cuales los mejores han sido refinados para este despliegue masivo.

La confianza es un factor crítico en esta implementación. Cada agente en el Hub pasa por un riguroso proceso de validación por parte de expertos humanos, asegurando que las soluciones sean comercialmente seguras y cumplan con estrictas normativas de privacidad de datos.

Stephan Pretorius, CTO de WPP, destacó que esta tecnología permite ofrecer modelos comerciales basados en resultados de negocio y no solo en horas de trabajo. "Estamos potenciando lo mejor de WPP, asegurando que cada estrategia se construya sobre nuestra inteligencia colectiva", afirmó.

En la actualidad, WPP Open ya es utilizado por más de 75.000 empleados y ha sido adoptado por gigantes como Nestlé y The Coca-Cola Company. Los clientes actuales recibirán acceso automático al Hub, mientras se abren puertas para la co-creación de agentes personalizados.

Para Elav Horwitz, Directora de Innovación de WPP, este enfoque es un "lienzo abierto" y no una caja negra. Según la ejecutiva, Agent Hub es la forma en que la red aprovecha la energía creativa de su gente para curar ideas y ponerlas al servicio de todos.

Con esta movida presentada en el CES de Las Vegas, WPP dejó claro que el futuro de las agencias no está solo en el servicio, sino en la capacidad de empaquetar su brillantez humana en soluciones tecnológicas escalables, seguras y altamente eficientes.

También te puede interesar: De la ciencia ficción al hogar: la nueva era de la robótica doméstica en el CES 2026