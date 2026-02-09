lunes, febrero 09, 2026

INICIO

COMUNICACIÓN

"A veces no pensamos cómo la creatividad afecta el Equity de marca", Angélica Escrucería, CEO de VML Colombia

Video entrevista

"A veces no pensamos cómo la creatividad afecta el Equity de marca", Angélica Escrucería, CEO de VML Colombia

P&M habló con Escrucería, la nueva CEO de VML Colombia, marcas, su visión para la agencia y el entendimiento de los retos del sector.

Juanita Rico
 febrero 9, 2026

En un espacio íntimo, Angélica Escrucería presentó a todo su equipo de liderazgo en VML Colombia, y habló con P&M sobre diferentes puntos clave para la industria publicitaria en la actualidad.

Escrucería sitúa la rentabilidad como un eje fundamental tanto para las marcas como para las agencias dentro de la industria. Sin embargo, propone elevar la conversación más allá del simple costo de la creatividad para centrarse en el Equity de marca. Para la CEO de VML Colombia, el valor real reside en entender cómo la calidad creativa impacta directamente en el valor a largo plazo de una compañía.

En este sentido, Escrucería sugiere que las sesiones de trabajo deben enfocarse en la relación costo-beneficio según los objetivos específicos que se pretendan alcanzar. No se trata de debatir si una agencia es cara o si un cliente tiene poco presupuesto, sino de determinar con claridad en cuánto tiempo se esperan recibir los resultados. La calidad, por tanto, se mide por su capacidad de cumplir metas en tiempos definidos.

Respecto a la saturación actual del mercado, la ejecutiva señala que hoy en día se hace "demasiado", lo que genera un exceso de contenido que muchas veces carece de propósito. El reto actual para las marcas no es producir más, sino cuestionarse el objetivo detrás de cada acción. La clave está en definir qué tipo de recordación se busca generar en el consumidor y cómo se construye el valor de marca a través de ello.

Frente a este escenario, la propuesta de Escrucería es "hacer menos, pero mejor". Aboga por evitar el error de querer abarcarlo todo, tanto en canales orgánicos como en pagos, sin una estrategia clara. En su lugar, sugiere concentrar los esfuerzos en canales muy específicos, evitando el contenido sin sentido que no contribuye al posicionamiento estratégico que la marca requiere.

En cuanto a la dinámica de trabajo interna y con los clientes, la CEO destaca la transparencia como un pilar innegociable. Para ella, es vital hablar de las cosas "como son", dejando de lado los prejuicios o el miedo a decir lo que se piensa. La comunicación directa entre las personas es el vehículo principal para que las relaciones profesionales funcionen de manera efectiva.

Asimismo, enfatiza la importancia de la empatía y la comunicación fluida en todos los niveles de la organización. Escrucería advierte que la información no puede quedarse estancada en los comités; debe bajar a todos los equipos para que todos sepan qué está pasando. La empatía, aclara, no es condescendencia, sino la capacidad de escuchar las necesidades reales de las personas y tomar acciones concretas basadas en esa escucha.

Finalmente, con la mirada puesta en el año 2026, el objetivo de VML Colombia es profundizar en la calidad de sus vínculos con las marcas. Más allá de acumular clientes lejanos, la visión es construir relaciones de cercanía y propósito mutuo. La meta es trabajar con marcas que comprendan que su éxito depende de una relación sólida con su agencia, permitiendo así construir el "equity" de manera conjunta.

TAGS
Video entrevista Agencia

LO MÁS LEÍDO

01
Top10

P&M presenta los nominados al TOP10 2025

Juanita Rico
diciembre 22, 2025
02
Campañas Super Bowl

Pepsi retoma su competencia histórica con Coca-Cola al usar el oso polar en su spot del Super Bowl y en redes sociales

Juanita Rico
febrero 2, 2026
03
lanzamientos

Cerveza Aguila presentó ‘Fichaje Nacional’, en la antesala de la Copa mundial de la FIFA 2026

Redacción P&M
febrero 3, 2026
04
Grammys 2026

El balance de las marcas y los momentos icónicos en los Grammy 2026

Juanita Rico
febrero 2, 2026
05
Marketing

Las 10 tendencias clave para el marketing en 2026, según la WFA

Juanita Rico
enero 6, 2026

ÚLTIMA PUBLICACIÓN

Tendencias 2026

16 de diciembre 2025

MÁS DE Comunicación
VER TODO

PRÓXIMOS EVENTOS

 VER TODO
12
febrero
Evento virtual

Webinar P&M: Tendencias 2026

Convergencia entre data, creatividad, propósito y tecnología

Ver detalle

OTRAS SECCIONES

Gente

Consumidor

Mercadeo

Digital