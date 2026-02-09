lunes, febrero 09, 2026

Levi’s presentó “Behind Every Original”, su nueva campaña global durante el Super Bowl LX

lanzamientos

Filmada en Los Ángeles, Oklahoma City y Londres, además de contar con celebridades, la campaña integró personas no profesionales como vaqueros, obreros y escaladores y cerró con una secuencia de baile creada junto al coreógrafo Robbie Blue.

 febrero 9, 2026

En el marco del Super Bowl LX, Levi’s lanzó: Behind Every Original, su nueva campaña global a través del film “Backstory”, dirigido por la directora australiana Kim Gehrig. En esta nueva campaña le dan foco a las historias vinculadas a la marca desde una perspectiva y es la de mostrar a sus protagonistas de espaldas, un punto de vista asociado a través del tiempo con los jeans Levi’s.

En el film reúne a figuras de distintos ámbitos culturales como la cantante Doechii, la cantante ROSÉ, el jugador de la NBA Shai Gilgeous-Alexander, el músico y cineasta Questlove, la modelo Stefanie Giesinger y el personaje Woody de “Toy Story”, entre otros. A través de estas apariciones, la campaña recorre distintas generaciones y contextos culturales asociados al uso del denim Levi’s.

La narrativa del film se apoya en referencias culturales vinculadas a la música, el cine, el deporte y la moda, así como en reinterpretaciones visuales de momentos reconocidos de la cultura popular. La banda sonora incluye la canción “Get Up Offa That Thing” de James Brown.


La producción se realizó en locaciones de Los Ángeles, Oklahoma City y Londres, e incluyó la participación de personas no profesionales, como vaqueros, obreros y escaladores, con el objetivo de ampliar el retrato de los llamados “Originales”. El cierre del anuncio incorpora una secuencia de baile desarrollada junto al coreógrafo Robbie Blue.

Tras su estreno en televisión durante el Super Bowl, la campaña se despliega en formatos digitales, redes sociales, tiendas y espacios públicos. Además, se contempla la publicación de piezas cortas protagonizadas por los participantes del film, así como nuevos contenidos a lo largo del año.

El denim Levi’s, una de las prendas más características de la marca, es el eje central de la campaña, con la presencia de distintos cortes y siluetas representativas de la marca. Entre ellos se incluyen modelos como Low Slim Boot cut, Loose Boot cut, 578 Baggy, 505 Regular Fit y Ribcage Slim, adaptados al estilo de cada participante. Algunas piezas fueron personalizadas para los embajadores.

