Así se construyen los eventos con sold out, según HubSpot

Conozca cómo el marketing estratégico y el uso estratégico de datos con IA transforman eventos masivos en experiencias que agotan boletería en horas

Colombia atraviesa un periodo de alta actividad en eventos masivos y experiencias culturales que agotan boletería en tiempos reducidos. Conciertos internacionales, festivales, carnavales y celebraciones tradicionales registran altos niveles de asistencia, impulsados por estrategias que integran marketing, ventas, análisis de datos y tecnología.

En Bogotá, el Festival Estéreo Picnic 2025 reunió a más de 150.000 asistentes, de los cuales más de 50.000 fueron turistas, y generó un impacto económico cercano a los 154 mil millones de pesos, según cifras del Observatorio de Turismo y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

Este comportamiento se replica en otras ciudades del país. En Barranquilla, el Carnaval 2025 convocó cerca de 800.000 visitantes y generó un impacto económico superior a los 880 mil millones de pesos, de acuerdo con datos de la Alcaldía. En Medellín, eventos como la Feria de las Flores y Colombiamoda aportaron en conjunto un impacto económico cercano a los 279 millones de dólares y reunieron a más de 850.000 asistentes. En Cali, la Feria de Cali y los conciertos masivos movilizaron a más de 112.000 visitantes y generaron ingresos superiores a los 57 mil millones de pesos, beneficiando sectores como hotelería, transporte y comercio.

En paralelo, plataformas de venta de boletería como Ticketmaster han registrado una aceleración en la demanda de eventos en Colombia, con funciones que alcanzan sold out en menos de seis horas y más de 130.000 entradas vendidas en conjunto, una dinámica que se presenta en los principales mercados del país.

Estos datos reflejan la dimensión del mercado cultural colombiano y un cambio en el comportamiento del consumidor, donde la experiencia comienza antes de la asistencia al evento.

El rol del turismo y la planificación anticipada

Los eventos de gran formato también impactan de manera directa el sector turístico. En Bogotá, durante los conciertos de Shakira en 2025, la demanda de vuelos hacia la ciudad aumentó hasta en un 50 %, movilizando a más de 24.000 turistas adicionales, según el Instituto Distrital de Turismo.

En Barranquilla, el Carnaval 2025 impulsó una ocupación hotelera superior al 90 %, con más del 40 % correspondiente a turistas. En Medellín, los grandes eventos y ferias anuales llevaron la ocupación hotelera a rangos entre el 85 % y el 95 %, mientras que en Cali, la Feria de Cali y los conciertos de fin de año registraron una ocupación cercana al 90 %, según cifras de los entes locales de turismo y Cotelco.

¿Qué dice la data de marketing y ventas?

Según el reporte The State of Marketing 2025 de HubSpot algunas de las estrategias más exitosas para capturar y enamorar clientes a gran escala, para este tipo de eventos masivo, son:

La personalización del recorrido del cliente como motor de conversión: el 94 % de los profesionales de marketing afirma que una experiencia personalizada impacta positivamente las ventas, y, por su parte, más del 70 % de los consumidores espera que las marcas adapten sus mensajes según su contexto, intereses y momento del año, un factor decisivo en industrias como eventos y entretenimiento.

El uso de datos y el análisis con herramientas de inteligencia artificial para anticipar el comportamiento del consumidor es clave en industrias donde la decisión de compra ocurre en tiempos muy cortos, tal como conciertos. Sin embargo, sólo 61 % de los equipos de marketing asegura tener visibilidad en tiempo real sobre su audiencia, lo que refuerza la necesidad de herramientas integradas para activar mensajes en el momento justo.

La automatización y la comunicación omnicanal como aceleradores de la experiencia del consumidor: las marcas que integran automatización y múltiples canales tanto digitales como físicos logran mayores niveles de interacción y respuesta del público, un diferencial clave para gestionar preventas, anuncios de cartelera, cambios de fecha y comunicaciones post evento.

“Los eventos que alcanzan sold out de forma consistente no lo hacen por casualidad. Detrás hay una alineación real entre marketing y ventas, basada en datos que permiten anticipar la demanda y acompañar al consumidor en cada etapa de su recorrido”, afirma Andrés Aranda, Director de Ventas para Latinoamérica de HubSpot.

La combinación de segmentación, personalización y uso de datos contribuye a que los eventos se consoliden como experiencias recurrentes que los asistentes planifican con meses de anticipación. Este comportamiento se refleja en indicadores económicos: según cifras del DANE recopiladas por Analdex, en 2025 las actividades artísticas, de entretenimiento y recreación crecieron más del 11 % frente al año anterior. A esto se suma un análisis de BBVA que indica que el consumo en recreación y entretenimiento ha aumentado más del 200 % en los últimos cinco años.

“El verdadero motor detrás de los eventos que se agotan todos los años no es solo quién está en el cartel, sino cómo las marcas orquestan cada punto de contacto con su audiencia usando datos y tecnología para crear conexiones memorables”, concluye Aranda.

También le puede interesar: Llega a Colombia el smartphone con récord Guinness de resistencia