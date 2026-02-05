Llega a Colombia el smartphone con récord Guinness de resistencia

El nuevo teléfono de Honor, ganador del premio Guinness a la caída a mayor altura de un smartphone a 6,133 metros, incorpora una arquitectura de protección de seis capas y tecnologías de amortiguación que le permiten soportar fuertes impactos sobre superficies como mármol, asfalto o adoquín.

Más de seis metros. Esa fue la distancia que separó al HONOR Magic8 Lite del suelo en Dubái y que hoy lo ubica en los libros de GUINNESS WORLD RECORDS™ con el título a la caída a mayor altura de un smartphone de 6,133 metros.

El dispositivo sobrevivió al impacto sin fallas funcionales ni daños estructurales visibles, demostrando que no se trató de una prueba simbólica, sino de una validación real de su poderosa ingeniería.

La resistencia del HONOR Magic8 Lite se construye desde el interior. Su arquitectura de protección integral está compuesta por una estructura de seis capas que trabaja junto con la tecnología HONOR Anti-Drop y Ultra-Bounce Anti-Drop 3.0. Este sistema incorpora materiales innovadores como fluido no newtoniano flexible y microespacios internos que funcionan como “airbags” microscópicos, capaces de endurecerse al momento del impacto para dispersar la energía antes de que llegue a los componentes críticos.

Por primera vez en la serie, el dispositivo integra Corning® Gorilla® Glass Victus® 2, incrementando la resistencia de la pantalla en un 30% frente a impactos y superficies rugosas. Esta combinación permite soportar caídas de hasta 2,5 metros sobre materiales como mármol, asfalto o adoquín.

La robustez está respaldada por doble validación internacional: la Certificación de Rendimiento Premium de Resistencia Triple de SGS (una primicia en la industria) y la Certificación de Fiabilidad Integral 5 Estrellas de SGS, que avalan su desempeño frente a caídas, agua y polvo bajo pruebas de estrés prolongadas.

A esto se suman las certificaciones IP69K e IP68, que garantizan protección frente a chorros de agua a alta presión y temperatura, así como inmersiones profundas. Incluso en escenarios complejos, la experiencia de uso se mantiene gracias a las tecnologías Toque en lluvia fuerte con AI y Toque con guantes con AI, que aseguran una respuesta táctil precisa en cualquier condición, de acuerdo con la compañía

Autonomía que marca el inicio de la “Era 8”

Uno de los diferenciales más relevantes del HONOR Magic8 Lite es su batería de silicio-carbono de 8.300 mAh, la más grande y densa de su categoría. Esta capacidad permite una autonomía prolongada que reduce la dependencia constante del cargador. El dispositivo puede operar en temperaturas extremas, desde -30 °C hasta 55 °C y está respaldado por algoritmos propios de salud de batería que garantizan hasta seis años de durabilidad sin que el usuario identifique un desgaste en su dispositivo en materia energética.

Gracias a sus modos de preservación de batería como el Modo de Ultra Ahorro, el dispositivo permitirá tener llamadas por más de 60 minutos con solo 2% de batería restante. A esto se suma la compatibilidad con HONOR SuperCharge de 66W y la función de carga inversa de 7,5W por cable, pensada para compartir energía con otros dispositivos.

Pantalla diseñada para "verse bien y usarse mejor"

El HONOR Magic8 Lite incorpora una pantalla AMOLED curva de 6,79 pulgadas con resolución 1.5K, capaz de reproducir 1.070 millones de colores. Su brillo pico de hasta 6.000 nits y frecuencia de actualización de 120Hz aseguran visibilidad óptima en exteriores y una experiencia fluida para consumo de contenido, gaming y navegación diaria.

El enfoque visual se complementa con un sistema de protección ocular integral que incluye atenuación PWM de 3840 Hz libre de riesgos, pantalla nocturna circadiana, desenfoque con AI y atenuación dinámica, priorizando el bienestar visual durante usos prolongados.

Fotografía estable y edición inteligente con IA

El sistema de cámara principal Ultra-Sensing de 108 MP integra un sensor de 1/1.67” con apertura f/1.75 y doble estabilización OIS + EIS, certificada bajo el estándar CIPA nivel 5.0. Esto se traduce en fotografías nocturnas más nítidas y videos estables sin necesidad de trípode.

La experiencia creativa se amplía con una suite de herramientas de IA generativa, entre ellas ‘Borrador con IA’, ‘Recorte con IA’, ‘Expansión de imágenes’, ‘Retoque de rostro’, ‘Ojos abiertos para fotos grupales’ y ‘Quitar reflejos’, facilitando la edición avanzada directamente desde el dispositivo.

Además, en el corazón del HONOR Magic8 Lite se encuentra la plataforma móvil Qualcomm® Snapdragon® 6 Gen 4, que ofrece mejoras en eficiencia y rendimiento gráfico frente a la generación anterior. La experiencia se complementa con RAM Turbo, alcanzando hasta 16 GB de RAM efectiva (8GB físicos + 8GB virtuales), ideal para multitarea intensiva.

El dispositivo llega con MagicOS 9.0 basado en Android 15. Funciones como Magic Portal permite transferir contenido entre aplicaciones con un solo gesto, mientras que HONOR Notas integra transcripción de voz a texto y traducción en tiempo real, posicionando al smartphone como una herramienta activa de productividad.

A pesar de su blindaje interno, el HONOR Magic8 Lite mantiene un diseño delgado y equilibrado, con biseles ultradelgados, un grosor de 7,76mm y una estética minimalista inspirada en la naturaleza.

Este dispositivo, disponible en los colores verde esmeralda (exclusivo para LATAM), negro medianoche y dorado amanecer, podrá adquirirse en los canales de venta de Claro, Alkosto, Falabella y Movistar, con un precio base de $2.299.000, en una versión con 8+8GB de memoria RAM y 512GB de almacenamiento.

