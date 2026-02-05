jueves, febrero 05, 2026

Red+ Noticias estrena portal web: una experiencia más ágil, visual e interactiva

Medios

La nueva plataforma prioriza el contenido audiovisual y la rapidez informativa, adaptándose a los hábitos de consumo en dispositivos móviles.

Redacción P&M
 febrero 5, 2026

Red+ Noticias presentó su nuevo portal web, disponible en https://redmas.com.co/. Este lanzamiento representa un paso clave en la estrategia digital del medio, con una apuesta por un periodismo más dinámico, visual y cercano a las necesidades actuales de los colombianos.

El portal incorpora una interfaz limpia y optimizada que facilita una navegación intuitiva y una carga más rápida de los contenidos. Así, los usuarios pueden acceder de forma ágil a información nacional e internacional, con una experiencia diseñada para mantenerlos informados a un solo clic.

El rediseño responde a las tendencias globales de consumo de medios, donde el video y la interactividad y la disponibilidad en múltiples plataformas juegan un rol fundamental. Entre las principales novedades se destacan:

Enfoque “Mobile first”: optimización completa para smartphones, entendiendo que la mayor parte de los colombianos consumen noticias desde sus dispositivos móviles.

Periodismo multiplataforma: integración de transmisiones en vivo de Red+ Noticias, clips destacados y análisis de profundidad en formatos digitales.

Secciones especializadas: organización temática más clara, con contenidos de política, economía, tecnología, entretenimiento, tendencias y deportes.

Compromiso con la veracidad: diseño y presentación orientados a combatir la desinformación, con un énfasis en datos y fuentes verificadas.

“Nuestro objetivo es estar donde está nuestra audiencia. Este nuevo portal responde a un consumidor digital que exige inmediatez, sin sacrificar la calidad de la información”, afirmó Giovanni Celis, director de Red+ Noticias.

Con esta renovación, Red+ Noticias reafirma su compromiso como referente informativo en Colombia, combinando la experiencia periodística de su equipo con herramientas tecnológicas de última generación.

También le puede interesar: Vuelve El Migao Está Pegao con una proyección de más de $1 billón en impacto para el turismo y la economía local

 

