Xiaomi anuncia a Richard Ríos como embajador de marca en Colombia antes del lanzamiento de la Serie REDMI Note 15

El gigante tecnológico suma su primer embajador corporativo en 2026. Esta alianza busca unir bajo el concepto de "titanes" el talento del mediocampista con la durabilidad de la nueva serie.

Xiaomi anunció su colaboración con el futbolista colombiano Richard Ríos como embajador de la marca; lo que supone la primera vez que la empresa se asocia con un embajador de marca a nivel corporativo en el país.

Se unen dos líderes en su sector: Richard Ríos, el futbolista profesional colombiano que juega como centrocampista, ha destacado en los últimos años tanto a nivel nacional como internacional; y Xiaomi, la compañía de teléfonos inteligentes número uno en Colombia según Canalys, que abraza la visión de “Hacerse amigo de los usuarios y ser la empresa más cool en su corazón”.

“Richard Ríos representa la dedicación, la evolución continua y la mentalidad ganadora, valores que están estrechamente alineados con lo que en Xiaomi nos esforzamos por ofrecer a través de nuestros productos y la misión de nuestra marca”, afirmó Diego Wu, Country Manager de Xiaomi Colombia. “El fútbol es una pasión que une a los colombianos y vemos que Xiaomi también tiene una fuerte presencia en los corazones de los mismos. Con Richard, Xiaomi estará mejor posicionada para comunicarse e interactuar con nuestros fans colombianos, al tiempo que les inspira a disfrutar, experimentar y compartir momentos maravillosos de sus partidos de fútbol favoritos”.

A través de esta colaboración, Xiaomi busca atraer a los consumidores colombianos mostrando cómo su gama de smartphones y productos AIoT les ayudan en su día a día, desde capturar recuerdos significativos hasta disfrutar de los deportes y el entretenimiento con mayor comodidad.

“Unirme a Xiaomi como embajador de marca es una oportunidad para conectar con más colombianos a través de la tecnología. Creo que Xiaomi, como socio, está comprometido con ofrecer productos y experiencias de alta calidad a sus usuarios, y esa búsqueda de la excelencia resuena fuertemente con mi enfoque del fútbol, el rendimiento impecable, la técnica y la resistencia”, dijo Richard Ríos sobre su colaboración.

La primera aparición de Richard Ríos como embajador de marca Xiaomi será junto a la serie REDMI Note 15, que se posiciona como “el rey de la gama media”. La nueva serie, que saldrá próximamente al mercado, está diseñada para ofrecer una Durabilidad Titán, una batería de larga duración, una nueva cámara de 200 MP con IA y un gran rendimiento para soportar los retos del día a día.

El futbolista colombiano, que ha brillado en los últimos años, llamó la atención de la empresa por su destreza física, su táctica y su resistencia, características que lo convierten en la imagen perfecta para representar la serie REDMI Note 15 con su Titan Durability.

Siéntete como un Titán es lo que Xiaomi y Ríos buscan transmitir con esta línea de smartphones que prometen ser tan resistentes como un titán. La nueva serie llegará al país el 28 de enero y sus características giran alrededor a la durabilidad en diversos aspectos, desde su batería hasta su estructura titánica que la hace resistente a golpes, impactos, agua, polvo y mucho más.

También te puede interesar: Cuando el embudo murió en silencio (y nadie se dio cuenta)