Dyson presenta las tendencias de cabello que marcarán el 2026

A partir del trabajo de estilistas internacionales, Dyson identifica las claves del cabello para 2026, con énfasis en textura, volumen y cuidado capilar.

Las tendencias de cabello para 2026 muestran un cambio en la forma en que se concibe el estilizado capilar. Más que responder a una moda única o estandarizada, los estilos que se perfilan para este año están relacionados con la textura natural del cabello, la funcionalidad y el cuidado a largo plazo. En un contexto donde el inicio de año suele estar asociado a ajustes personales y nuevas rutinas, el cabello aparece como uno de los primeros espacios de transformación cotidiana.

De acuerdo con la experiencia de estilistas que trabajan en semanas de la moda internacionales, producciones editoriales y con figuras públicas, Dyson identificó una serie de tendencias que priorizan la salud capilar y la adaptabilidad a distintos estilos de vida. En lugar de looks extremos o de alto mantenimiento, el enfoque se centra en acabados que acompañan la rutina diaria.

En mercados como el colombiano, donde factores como el clima y la humedad inciden directamente en el cuidado y el peinado, estas tendencias se alinean con una búsqueda de soluciones prácticas que no comprometan el bienestar del cabello.

Estas son las tendencias que marcará la pauta en este 2026, según Dyson:

Liso con apariencia natural

Los acabados lisos mantienen presencia, pero con un enfoque en el movimiento, el brillo y la suavidad. Se trata de un liso menos rígido, pensado para adaptarse a distintas situaciones del día a día.

Textura con intención

En todos los mercados, se reporta una mayor aceptación de la textura natural, con más definición, forma y acabado. El secado con difusor, el uso mínimo de calor y el control preciso del flujo de aire definirán las rutinas que realzan la textura natural.

Cortes estructurados

Los cortes bob de líneas definidas continúan vigentes, mientras que el cabello largo incorpora capas integradas que aportan movimiento sin perder estructura.

Volumen como protagonista

Los acabados con volumen, incluidos los blow-outs inspirados en décadas anteriores, ganan espacio. Estas propuestas se apoyan en una base de preparación adecuada y en herramientas que permiten un control preciso del peinado.

Recogidos con acabados más naturales

Los recogidos se presentan con mayor textura y movimiento, alejándose de estilos rígidos. La comodidad y la durabilidad aparecen como factores clave en este tipo de peinados.

Accesorios

Elementos como listones y detalles metálicos se integran a distintos looks, aportando contraste y definición a los estilos capilares.

Color: cálido, brillante y dimensional

A nivel global, los tonos castaños y rubios cálidos predominan, junto con aplicaciones de color sutiles que buscan aportar profundidad y brillo.

De las tendencias a los cambios culturales del 2026

Más allá de las tendencias específicas, el panorama para 2026 refleja un cambio en la relación con el cabello, donde el cuidado y la funcionalidad adquieren un rol central. En este escenario, la tecnología aplicada al estilizado se convierte en un apoyo para rutinas que buscan proteger la fibra capilar y adaptarse a diferentes contextos.

Dyson acompaña esta evolución a través de herramientas como Dyson Airwrap™, Dyson Airstrait™, Dyson Corrale™ y Dyson Supersonic™, diseñadas para ofrecer distintos tipos de acabados —desde lisos hasta volumen y definición— mediante el control inteligente del calor y la protección del cabello.

Desde la industria, estilistas como Irinel de Leon, embajadora global de Dyson Beauty, han señalado que la belleza capilar empieza a vincularse más con la identidad personal que con la adopción de tendencias específicas. En la misma línea, Matthew Collins, también embajador global de la marca, destaca que en 2026 conviven múltiples estilos, cortes y texturas, adaptados a diferentes contextos culturales y tipos de cabello.

Este enfoque refuerza una visión del estilizado capilar en la que no existe un único modelo predominante, sino una diversidad de expresiones que responden a las particularidades de cada persona.

