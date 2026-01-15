viernes, enero 16, 2026

Unilever nombra a Renato Banhara como gerente general para la región andina

Nombramientos

Banhara asume el liderazgo tras una trayectoria de más tres décadas en Unilever.

Redacción P&M
 enero 15, 2026

Unilever anunció el nombramiento del brasileño Renato Banhara como nuevo gerente general para la región andina, un mercado estratégico para la compañía que integra a Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia.

Con sólida experiencia en operaciones, logística y desarrollo comercial, Renato Banhara llega a fortalecer la visión estratégica de Unilever en la región Andina, impulsando marcas líderes en sus categorías como Dove, Rexona, Pond’s, Fruco y Savital, que generan deseo y conexión emocional. Desde su nuevo rol, Banhara liderará la aceleración de la transformación de Unilever hacia una organización más simple, más enfocada y ágil, diseñada para impulsar un desempeño competitivo.

Renato ingresó a Unilever en 1996 y desde entonces ha construido una destacada carrera marcada por su visión estratégica y mentalidad de crecimiento, ocupando cargos clave de liderazgo en ventas y operaciones, incluyendo su rol más reciente como Vicepresidente de Operaciones para el negocio de Belleza en Latinoamérica.

Recibo este nombramiento con gratitud y con el compromiso de acelerar la innovación en nuestro portafolio, catalizar el mejor talento y contribuir al desarrollo del país. En Unilever combinamos ciencia de clase mundial, un conocimiento profundo del consumidor y una escala global con fortaleza local para crear marcas que inspiran, conectan y generan deseo, haciendo que productos superiores sea accesibles para millones de personas

Afirma Renato.

Hoy, la estrategia global de Unilever se enfoca en las categorías de belleza y cuidado personal, al tiempo que acelera la premiumización y la presencia en canales de rápida expansión. Unilever continúa evolucionando con agilidad para traducir su estrategia en ejecución impecable, relevancia cultural y crecimiento sostenido, potenciado por una nueva era de excelencia en marketing y ventas.

