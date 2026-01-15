Unilever nombra a Renato Banhara como gerente general para la región andina

Unilever anunció el nombramiento del brasileño Renato Banhara como nuevo gerente general para la región andina, un mercado estratégico para la compañía que integra a Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia.

Con sólida experiencia en operaciones, logística y desarrollo comercial, Renato Banhara llega a fortalecer la visión estratégica de Unilever en la región Andina, impulsando marcas líderes en sus categorías como Dove, Rexona, Pond’s, Fruco y Savital, que generan deseo y conexión emocional. Desde su nuevo rol, Banhara liderará la aceleración de la transformación de Unilever hacia una organización más simple, más enfocada y ágil, diseñada para impulsar un desempeño competitivo.

Renato ingresó a Unilever en 1996 y desde entonces ha construido una destacada carrera marcada por su visión estratégica y mentalidad de crecimiento, ocupando cargos clave de liderazgo en ventas y operaciones, incluyendo su rol más reciente como Vicepresidente de Operaciones para el negocio de Belleza en Latinoamérica.

Recibo este nombramiento con gratitud y con el compromiso de acelerar la innovación en nuestro portafolio, catalizar el mejor talento y contribuir al desarrollo del país. En Unilever combinamos ciencia de clase mundial, un conocimiento profundo del consumidor y una escala global con fortaleza local para crear marcas que inspiran, conectan y generan deseo, haciendo que productos superiores sea accesibles para millones de personas

Afirma Renato.

Hoy, la estrategia global de Unilever se enfoca en las categorías de belleza y cuidado personal, al tiempo que acelera la premiumización y la presencia en canales de rápida expansión. Unilever continúa evolucionando con agilidad para traducir su estrategia en ejecución impecable, relevancia cultural y crecimiento sostenido, potenciado por una nueva era de excelencia en marketing y ventas.

También le puede interesar: Así funcionan las uñas digitales, con una app se cambia el diseño en segundos